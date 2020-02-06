疑似OPPO Find X2前面板谍照曝光：2K、超小开孔、120Hz...

伴随着OPPO Find X2发布会时间的临近，关于这款美学旗舰机的爆料信息越来越多，今天，有数码博主放出了一张疑似OPPO Find X2的前面板谍照，同时，推特也有爆料达人放出了一张号称是Find X2 120Hz屏幕设置的图片，通过图片泄露的信息，我们不难猜测出Find X2屏幕的一些配置特性。

此前就有知情人士曾报道过，OPPO Find X2将采用一块3168*1440p分辨率的真2K超清显示屏，并且支持120Hz屏幕刷新率+240Hz触控采样率，同时还有独立的显示芯片。显示屏还将具有80度的边缘，但并非瀑布屏设计。

而曝光的图片证实了上述的爆料信息，首先，Find X2并没有继承上一代Find X的升降式结构，Find X2的曲面OLED屏采用了超小开孔屏设计，左开孔，屏占比非常高，并且下边框极窄，这意味着Find X2采用了顶级COP封装工艺；OPPO Find X2的曲面屏并没有“瀑布屏”那么夸张，在很大程度上，Find X2将保留侧边实体按键，对于消费者而言这种看似“保守”的设计也更实用。

第二张120Hz开关图同样曝光了很多重要的信息，图片信息确认了Find X2搭载了超感画质引擎，证实了OPPO Find X2这块顶级的显示屏还有独立的显示芯片加持，并且将实现视频插帧至120帧。同样，这块屏幕的由SDR转HDR技术也得以曝光，在显示HDR内容方面拥有明显优势，或拥有HDR 10+认证。

此前在OPPO Reno Ace上，OPPO就为其搭载了一块90Hz刷新率的显示屏，备受消费者的好评，因为我们也有理由期待Find X2上的这块屏幕将更加强悍。

Find X

作为OPPO的顶级美学旗舰手机，Find X2可以说是今年上半年最受期待的旗舰手机。即便是两年前发布的Find X，放到现在来看，其高颜值仍旧数一数二。即将诞生的Find X2显然会带来更多的惊喜，当然在价格方面，按照Find系列的定位以及诸如5G、骁龙865、120Hz屏幕等旗舰配置的加持，售价必然不会便宜。