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官宣！小米10成全球首款LPDDR5手机，首发美光LPDDR5芯片

2020/2/6 11:11:16来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家2月6日消息 今日，美光科技宣布已交付全球首款量产的低功耗DDR5 DRAM芯片，并将率先搭载于即将上市的小米10智能手机。这也意味着，小米10将成为全球首款LPDDR5手机。

目前，小米集团董事长兼CEO雷军、小米集团副总裁、中国区总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰相继转发有关微博，确认了这一消息。

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据介绍，美光LPDDR5能使5G智能手机以6.4Gbps的传输速度处理数据，将有效应对汽车、客户端电脑以及5G和AI应用专属网络系统等各类市场对于更高内存性能和更低功耗的需求。与LPDDR4x内存相比，LPDDR5可以降低超过20%的功耗。

美光表示，美光目前出货给客户的LPDDR5内存容量包括6GB、8GB和12GB，数据传输速率为5.5Gbps和6.4Gbps。美光在2020年上半年还将通过基于UFS的多芯片封装(uMCP5)把LPDDR5内存应用于中高端智能手机。

小米集团副总裁常程表示：“我们十分看重美光长期以来在内存领域的领导地位和创新能力。美光LPDDR5 DRAM内存具备市场领先的性能，为小米10智能手机带来更低的功耗，同时还确保了更出色的性能和稳定性。我们相信，LPDDR5将成为2020年旗舰手机的标配。”

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关键词：美光LPDDR5小米10

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