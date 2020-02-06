Steam 2019年度数据发布：月活跃用户近9500万

IT之家2月6日消息 今天Steam官方发布了2019年的回顾，数据显示Steam 上的月活跃用户数量增长至近 9500万人，2019 年 Steam 上的游戏时间超过了 200 亿小时。

最值得一提的是，Steam在2019 年推出了全新版本的 Steam 库，全新的 Steam 客户端已在 10 月 30 日面向所有人推出。 Steam 库更新引入了对开发者和玩家来说都非常有趣的大量全新功能：帮助玩家决定接下来玩什么的工具；动态推送通知，会展示和玩家心爱游戏相关的有趣新闻、活动以及用户生成内容；还有优化过的游戏和库管理。

除了回顾2019年的数据之外，Steam官方对2020年进行了展望：