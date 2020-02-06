Steam 2019年度数据发布：月活跃用户近9500万

IT之家2月6日消息 今天Steam官方发布了2019年的回顾，数据显示Steam 上的月活跃用户数量增长至近 9500万人，2019 年 Steam 上的游戏时间超过了 200 亿小时。
最值得一提的是，Steam在2019 年推出了全新版本的 Steam 库，全新的 Steam 客户端已在 10 月 30 日面向所有人推出。 Steam 库更新引入了对开发者和玩家来说都非常有趣的大量全新功能：帮助玩家决定接下来玩什么的工具；动态推送通知，会展示和玩家心爱游戏相关的有趣新闻、活动以及用户生成内容；还有优化过的游戏和库管理。
除了回顾2019年的数据之外，Steam官方对2020年进行了展望：
数据深度探索：我们看到许多来自第三方的分析基于公开可用的有限数据，试图探明各款游戏在 Steam 上的表现（还有 Steam 平台的整体情况）。由于我们能够访问更多数据，我们认为自己进行分析，并以多期系列博客文章的形式分享其结果会很有帮助。
原声音轨：我们正在添加新的功能，以更好地支持游戏原声音轨。
Steam 信用系统：信用系统（CS:GO 信用评价匹配背后的技术）去年仅向数个合作伙伴推出进行内测，今年晚些时候会面向所有合作伙伴推出。
Steam 网吧计划：该计划去年面向 8000 家站点启动了公测，我们正努力将其推广至学校和图书馆，并预期推向网吧及 VR 游戏厅等。
Steam 实验室：更多绝密实验正在积极展开中，我们正计划为一些功能收尾，以供大众使用。
SteamVR：我们团队正奋力打造 SteamVR 2.0 版，其中包含多项客户体验优化。
排名榜单：我们正在吸取过去一年在 Steam 新闻上发布排名榜单的经验所得，开发全新商店版面，以便向客户展示引人入胜的流行内容。
Steam 移动应用：移动应用正在更新之中，以添加更多登录类型并帮助用户保护自己的帐户。
特卖活动：我们在 2019 年农历新年特卖中首次推出的功能基础之上，正在探索更多途径，奖励在一年当中参与特卖活动的用户。