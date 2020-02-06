三星S20/S20+/Ultra爆料：全系标配骁龙865+LPDDR5+UFS3.0，有16GB内存版

IT之家2月6日消息 今天，小米手机首先公布小米10将全系搭载美光LPDDR5内存芯片，常程也表示2020年旗舰智能手机将会是标配骁龙865+LPDDR5+UFS3.0配置，现在数码博主进一步爆料，三星Galaxy S20系列将全系标配骁龙865+LPDDR5+UFS3.0，并且主要是12GB内存和16GB内存。这里的LPDDR5很大可能是三星自家产。





三星中国官网今日更新了2020年Galaxy新品发布会的预约页面，从图片来看本次三星新品发布会将于北京时间2月12日凌晨3点举行。

根据目前已有的爆料信息显示，预计三星Galaxy S20系列将包括三款手机：Galaxy S20，S20 +和S20 Ultra，屏幕尺寸方面分别采用的是6.2英寸、6.7英寸、6.9英寸120Hz刷新率infinity-O AMOLED屏幕，均预装Android 10。配置方面，三星Galaxy S20 5G配备1200万像素后置三摄，内置4000mAh电池；Galaxy S20+ 5G配备1200万像素后置四摄，内置4500mAh电池。S20 Ultra配备1.08亿像素广角镜头+4800万像素的长焦相机+1200万像素超广角镜头+ToF传感器并有望支持10倍光学变焦和100倍数字变焦。