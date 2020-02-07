特斯拉Model Y最新续航里程达507公里，成全球效率最高SUV

2月7日消息，在特斯拉宣布通过持续的工程改进，将双电机全轮驱动版Model Y的续航里程提升至315英里之后，美国监管机构也进行了更新，将Performance高性能版Model Y的最大续航里程，提升到了315英里（约507公里）。

从外媒的报道来看，将Model Y Performance高性能版的续航里程提升至315英里的，是美国环境保护署(EPA)，他们已在官网更新了对Model Y的评级，并确认Performance高性能版一次充满电之后的续航里程可以达到315英里。

Model Y是特斯拉在2019年3月份推出的跨界运动型多用途汽车（SUV），共有标准版、后轮驱动长续航版、双电机全轮驱动板长续航版和双电机全轮驱动Performance高性能版4个版本。

在当时发布时，特斯拉公布的双电机全轮驱动板长续航版和双电机全轮驱动Performance高性能版的续航里程均是280英里（约450公里），在持续的工程改进之后，这两个版本的Model Y一次充满电之后的续航里程，是均提高到了315英里，较最初预计的提升了35英里。

特斯拉方面宣称，在将一次充满电之后的续航里程提升到315英里之后，Model Y也成为目前市面上能源效率最高的电动SUV。

双电机全轮驱动Performance高性能版的Model Y，是加速最快、时速最高也是首家最高的一个版本，起售价接近6.1万美元。

特斯拉Model Y的4个版本中，标准版之外的3个版本在发布会之后就已开始接受消费者的预订，计划在今年开始量产。而在所发布的第四季度财报中，特斯拉透露Model Y已经开始量产，特斯拉官网也已更新了Model Y的交付时间，双电机全轮驱动板长续航版和双电机全轮驱动Performance高性能版是预计在今年3月份开始交付。