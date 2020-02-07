诺基亚CEO发出警告：尽管利润增加，但仍处于困难时期

诺基亚的利润在2019年第四季度增长了一倍多，这提振了该公司的业绩，但该公司首席执行官拉吉夫·苏里(Rajeev Suri)对2020年大部分时间的挑战发出了警告。

在一份声明中，苏立表示，该公司第四季度的业绩“为充满挑战的一年画上了圆满的句号”。该公司公布了5.63亿欧元的利润，高于2018年第四季度的2.03亿欧元。

这家芬兰供应商需要给今年画上一个积极的句号。该公司在2019年10月被迫下调了财测，并停止了派息，称需要在多个领域进行投资。

苏立表示，他预计2020年也会出现类似的趋势，大部分利润将在第四季产生，但他补充称，在现金状况改善至约20亿欧元之前，公司不会恢复派息。

他表示:“鉴于典型的现金季节性，我们预计今年前三季度不会达到这一水平。”“如果超过20亿欧元，董事会将评估在2020财政年度分配红利的可能性。”

第四季度，尽管面向企业客户的销售强劲增长，但收入持平，为69亿欧元。

亚太地区是诺基亚业绩最强劲的地区，销售额增长16%，至14亿欧元，但大中华区销售额下降25%，至4.69亿欧元，抵消了这一增长。预计该公司在中国的困境还将继续。

诺基亚在一份声明中表示，“鉴于在中国争夺市场份额将带来巨大的盈利挑战，而该地区拥有一些独特的市场动态”，它将中国市场排除在其前景之外。

5G的发展势头仍在继续，截至本季度末，已有66笔商业交易到位。然而，该公司预计，到2020年，5G协议的竞争将非常激烈，这将继续影响其网络部门的移动接入部门。

苏立补充道，公司意识到它“在移动接入和现金产生方面面临挑战”，并承诺公司将“在2020年重点关注这两个领域”。