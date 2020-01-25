诺基亚又一款新机即将发布！已通过蓝牙认证

IT之家1月25日消息 HMD Global的新款智能手机最近出现在蓝牙认证数据库中，生产型号为诺基亚TA-1207。虽然最初的报告曾预期它会是诺基亚1.3，但从认证条目中获得的新信息表明该设备实际上可能是诺基亚4.3，是入门款诺基亚4.2的后继产品。

根据NPU的报告，诺基亚TA-1207的硬件版本号为89572_1_12，与诺基亚4.2的硬件版本号（按硬件版本号89571_1_12）按时间顺序排列。尽管该认证还肯定了该设备搭载了高通Snapdragon处理器，但并不能说明该设备的身份。不过NPU报告还指出，上述两个设备的尺寸似乎相似-诺基亚TA-1207的高度为146.6mm，宽度为70.5mm，而诺基亚4.2的高度为148.9mm，宽度为71.3mm。

这表明诺基亚4.3智能手机将比4.2更轻薄一些。

诺基亚4.2于2019年5月推出，配备5.71英寸高清+显示屏，高通Snapdragon 439 SoC，可选2GB或3GB RAM和16GB或32GB存储。

NPU报告指出，诺基亚TA-1207的电池容量与诺基亚4.2类似，这进一步证明了诺基亚TA-1207是后者的后继产品。HMD Global通常会在世界移动大会上宣布其全部新手机，随着下个月MWC 2020的到来，诺基亚4.3很大的可能将在此次大会上亮相。