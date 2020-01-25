内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

诺基亚又一款新机即将发布！已通过蓝牙认证

2020/1/25 11:58:05来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月25日消息  HMD Global的新款智能手机最近出现在蓝牙认证数据库中，生产型号为诺基亚TA-1207。虽然最初的报告曾预期它会是诺基亚1.3，但从认证条目中获得的新信息表明该设备实际上可能是诺基亚4.3，是入门款诺基亚4.2的后继产品。

根据NPU的报告，诺基亚TA-1207的硬件版本号为89572_1_12，与诺基亚4.2的硬件版本号（按硬件版本号89571_1_12）按时间顺序排列。尽管该认证还肯定了该设备搭载了高通Snapdragon处理器，但并不能说明该设备的身份。不过NPU报告还指出，上述两个设备的尺寸似乎相似-诺基亚TA-1207的高度为146.6mm，宽度为70.5mm，而诺基亚4.2的高度为148.9mm，宽度为71.3mm。

这表明诺基亚4.3智能手机将比4.2更轻薄一些。

诺基亚4.2于2019年5月推出，配备5.71英寸高清+显示屏，高通Snapdragon 439 SoC，可选2GB或3GB RAM和16GB或32GB存储。

NPU报告指出，诺基亚TA-1207的电池容量与诺基亚4.2类似，这进一步证明了诺基亚TA-1207是后者的后继产品。HMD Global通常会在世界移动大会上宣布其全部新手机，随着下个月MWC 2020的到来，诺基亚4.3很大的可能将在此次大会上亮相。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：诺基亚诺基亚4.3

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    