【更新】IT之家众测第六期：小米AIoT路由器AX3600，附众测名单

IT之家第六期众测名单已出炉，具体名单如下：
|序号
|昵称
|ID
|1
|凌云刃
|873623
|2
|李三风
|509189
|3
|LongLiveY
|1329854
|4
|昵称违规1
|61330
|5
|ArtInt
|594436
|6
|天启丶
|828167
|7
|我的王king
|1701471
|8
|街角一只喵
|1715805
-------分割线🕊------
在今年二月份，小米正式推出了小米AIoT路由器AX3600，作为小米旗下的首款WiFi 6路由器，小米AIoT路由器AX3600搭载7根天线，其中包含专属的AIoT天线，搭载了600M独立双频Wi-Fi芯片，可以自动发现新设备，一键配网。
硬件参数方面，小米路由器AX3600搭载高通4核A53 1GHz芯片，拥有6路高性能外置信号放大器，搭载512MB内存，支持OFDMA技术，一次传输同时为多台终端设备发送数据；支持双频并发，理论速率高达2976Mbps；支持MU-MIMO技术，路由器的多条天线可在同一时间服务多台设备。目前，小米AIoT路由器AX3600京东售价为599元。
众测产品：小米AIoT路由器AX3600
申请方式：本文评论区留言申请
申请截止时间：2020年3月20日18:00
以下四种情形可优先获得众测资格：
威望值在申请人中排名高的；
IT圈版主；
在IT之家投过稿的；
在其他平台发布过作品的。
需求人数：8人
众测要求：收到众测产品的人，需要撰写一篇众测稿件，独家发布到IT之家或IT圈，且IT之家可以将众测作品发布到其他平台
提前声明：
1、众测获奖名单公布后，需要按照产品售价向IT之家支付押金，测评稿件发布后，押金退还；
2、评测稿件需要在2020年4月7日前提交。逾期未提交稿件，则不再退还押金；
3、IT之家不会修改稿件，众测稿件发布后，网友反馈测评文章质量差，或评分低于3.5分，则取消后续所有众测参与资格；
4、众测作品中的照片、文字，须原创，不得抄袭、侵权。如果众测作品出现抄袭、侵权，则不再退还押金，并取消后续所有众测参与资格；
5、如果提交的众测作品，质量较差无法达到发布的标准，则需要退回众测产品。