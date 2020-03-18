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【更新】IT之家众测第六期：小米AIoT路由器AX3600，附众测名单

2020/3/18 17:54:25来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家第六期众测名单已出炉，具体名单如下：

序号昵称ID
1凌云刃873623
2李三风509189
3LongLiveY1329854
4昵称违规161330
5ArtInt594436
6天启丶828167
7我的王king1701471
8街角一只喵1715805

-------分割线🕊------

在今年二月份，小米正式推出了小米AIoT路由器AX3600，作为小米旗下的首款WiFi 6路由器，小米AIoT路由器AX3600搭载7根天线，其中包含专属的AIoT天线，搭载了600M独立双频Wi-Fi芯片，可以自动发现新设备，一键配网。

硬件参数方面，小米路由器AX3600搭载高通4核A53 1GHz芯片，拥有6路高性能外置信号放大器，搭载512MB内存，支持OFDMA技术，一次传输同时为多台终端设备发送数据；支持双频并发，理论速率高达2976Mbps；支持MU-MIMO技术，路由器的多条天线可在同一时间服务多台设备。目前，小米AIoT路由器AX3600京东售价为599元。

众测产品：小米AIoT路由器AX3600

申请方式：本文评论区留言申请

申请截止时间：2020年3月20日18:00

以下四种情形可优先获得众测资格

  • 威望值在申请人中排名高的；

  • IT圈版主；

  • 在IT之家投过稿的；

  • 在其他平台发布过作品的。

需求人数：8人

众测要求：收到众测产品的人，需要撰写一篇众测稿件，独家发布到IT之家或IT圈，且IT之家可以将众测作品发布到其他平台

提前声明：

1、众测获奖名单公布后，需要按照产品售价向IT之家支付押金，测评稿件发布后，押金退还

2、评测稿件需要在2020年4月7日前提交。逾期未提交稿件，则不再退还押金；

3、IT之家不会修改稿件，众测稿件发布后，网友反馈测评文章质量差，或评分低于3.5分，则取消后续所有众测参与资格；

4、众测作品中的照片、文字，须原创，不得抄袭、侵权。如果众测作品出现抄袭、侵权，则不再退还押金，并取消后续所有众测参与资格；

5、如果提交的众测作品，质量较差无法达到发布的标准，则需要退回众测产品。

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关键词：小米AIoT路由器AX3600IT之家众测

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