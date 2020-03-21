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苹果 MacBook Air 2020 性能提升 63%，但不及 iPad Pro 2018 快

2020/3/21 8:25:14来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月21日消息 新款MacBook Air 2020将于本周登陆，包括更新的Magic Keyboard键盘，存储空间翻倍，新处理器以及999美元的起售价。首批MacBook Air 2020评测已经出炉，我们可以先了解下新款MacBook Air的性能如何以及一些初步的基准测试结果。

IT之家报道，当苹果发布新款MacBook Air 2020时，苹果强调其“将CPU性能提高2倍，并将图形性能提高80％，以帮助你增强从网络浏览到玩游戏再到编辑视频的所有功能。”

Jason Snell在今天的《Six Colors》上分享了精彩、详尽的评论，其中包括在Geekbench测试中得到的一些结果，不仅将配备i5处理器的MacBook Air 2020和之前的MacBook Air、MacBook机型进行了比较，还与2018 iPad Pro进行了比较。

首先，售价为1299美元的MacBook Air 2020的单核和多核成绩确实比其前代产品有不错的提高……

结果令人鼓舞，单核性能提高了32％，多核性能测试提高了63％。 

但更有趣的是，2018年iPad Pro的A12X胜过了英特尔第十代Intel i5。MacBook Air 2020在单核测试中接近于2018款iPad Pro，但在多核测试中被iPad Pro淘汰，性能提高了73％。

Jason Snell强调，即使考虑到不同的平台，功率差异也预示着未来的发展，因为苹果有望在明年发布其首款基于ARM处理器的Mac电脑。

“即使我们接受macOS和iPadOS是不同的怪兽，并且使用苹果自研A系列处理器构建的Mac得分不一定很高，这也清楚地表明，苹果18个月前的最先进iPad处理器速度比今天的中档MacBook Air处理器还要快。”

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关键词：MacBook AiriPad Pro苹果

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