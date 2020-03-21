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微软正在改善 Win10 Edge/Chrome 浏览器滚动条平滑滚动

2020/3/21 9:05:37来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月21日消息 随着微软公司改用Chromium和Google的Blink渲染引擎，传统的Microsoft Edge时代已经结束。

微软最近表示，新的基于Chromium的Edge将开始取代Windows 10上的经典Edge，并且在迁移之前对浏览器进行了重要改进。

近期，微软开始推出新的Edge Dev和Edge Canary更新，滚动条滚动得到了显著改善。IT之家援引Edge工程师介绍，微软正在使用compositor线程进行基于指针的滚动，以使在主线程繁忙时通过滚动条进行的滚动响应更加灵敏。

实施更改后，你会发现用鼠标拖动滚动条少了些不舒服，尤其是在网站比较繁重的情况下。

幸运的是，本着支持开源平台的精神，微软已将这些更改提交给Chromium项目。

从理论上讲，这意味着任何其他基于Chromium的浏览器都将能够利用这些新的滚动优化功能，包括Google Chrome浏览器。

微软的工程师在论坛帖子中确认，滚动改进已在Chrome Canary中实现。

“经过大量工作之后，默认情况下，Chromium master中的compositor线程滚动条滚动最终处于打开状态。今天的Chrome Canary（82.0.4072.0）已启用。对于在基于Chromium的浏览器上滚动，使我们朝着统一迈进一步。”工程师写道。

谷歌应该在今年晚些时候开始更新Chrome稳定版，并提供用于提高滚动效果的修复程序。

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关键词：Edge浏览器微软Chromium

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