跌幅史上最大！2月份智能手机出货量暴跌38%

据外媒报道，市场分析机构Strategy Analytics发布最新数据显示，今年2月份全球智能手机出货量同比暴跌38%，这是全球智能手机市场历史上跌幅最大的一次。此外，新型冠状病毒疫情导致的销售低迷可能会继续下去。

根据Strategy Analytics公布的最新全球智能手机出货数据，2月份全球智能手机出货量降至6180万部，与去年同期的9920万部相比下降了38%。



Strategy Analytics分析师表示，尽管中国出现初步复苏迹象，但全球智能手机行业仍将感受到新型冠状病毒疫情的影响，因为“许多亚洲工厂无法生产智能手机，而数亿富裕客户处于隔离状态，无法或不愿光顾零售店购买新设备”。

高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科普夫(Steve Mollenkopf)此前表示，中国的智能手机销售正在正常化。本月早些时候，富士康表示，其恢复全面生产的速度“超过预期”。

但世界其他地区仍在努力应对日益恶化的疫情，包括对苹果和其他公司来说与中国同样关键的市场和地区。今年3月，苹果关闭了其在大中华区以外的所有实体零售店，并对新设备施行限购，这表明其仍在全面应对挥之不去的供应问题。

全球大部分地区的智能手机销量仍可能大幅下滑。Strategy Analytics分析师称：“在接下来的几周里，智能手机行业将不得不比以往任何时候都更加努力地提高销量，比如发起在线促销或与智能手表等热门产品捆绑的折扣销售等。”

当然，苹果更喜欢在自家零售店保持产品的正常价格。这很可能反映在分析师的预测中，即iPhone需求可能在短期内继续下降。

Strategy Analytics的执行董事尼尔·莫斯顿(Neil Mawston)称：“2020年2月，全球智能手机市场出现了有史以来最大的跌幅。中国的智能手机供需大幅下降，整个亚洲都在下滑，世界其他地区也出现了放缓。这是智能手机行业想要忘记的一个时期。展望未来，这个行业似乎还没有走出困境。”