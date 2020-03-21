大众发布经典巴士电动版E-Bulli：可爱又复古

IT之家3月21日消息 随着电动车热潮的兴起，很多公司打起了上世纪经典车型的“电动翻新版”，例如IT之家之前就介绍过瑞士公司复刻宝马经典车型“宝马蛋”的消息，现在，大众也要复刻一款旗下经典车型了。

其实，早在二月份大众就宣布将复刻旗下经典的大众T1 Samba Bus巴士汽车，以e-Bulli的名字重新上市，原计划是在3月25日开幕的2020年埃森Techno Classica老爷车展上首秀，但现在因为疫情原因，展会不能如期举行，于是现在大众正式在网上将这辆车公布于众。

e-Bulli基于1972年的T1 Samba Bus打造，原来的四缸水平对置发动机被换成了新的电动机，功率为82马力，几乎是原来的两倍，扭矩达到了156磅-英尺。

大众还为e-Bulli安装了一个单速变速箱，并且该货车的电子限速为81 mph。所有驱动组件都位于e-Bulli整车的后部，以驱动后轮。该车拥有45 kWh电池组，续航里程超过124英里。该电池能够进行直流快速充电，充电功率高达50 kW。

大众表示，e-Bulli在前后都有一个新的多连杆悬架，还具有可调节的减震器，更安装了新的齿轮转向系统，并安装了四轮盘式制动器。可以想象，所有这些新的部件都会让这辆车在行驶中具有更加时尚和动感。

此外，设计师还将所有旧的照明设备换成了LED技术，汽车后部甚至还有一个LED充电指示器。橙色涂料的车身充满活力，内饰也作了一些调整，所有座椅都是新的，驱动器接口也是新的，因为它在中控台区域有一个变速杆。车里的地板都是用木头制成的，以模拟“船甲板的感觉” 。

e-Bulli目前售价为64,900欧元，约合人民币49万元。