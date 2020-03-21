V社打算重启《Artifact》：直面失败，从头再来

IT之家3月21日消息 V社的CCG/策略游戏《Artifact》是比较失败的，但这并不意味着他们已经放弃了在纸牌策略游戏上的尝试。Valve联合创始人兼首席执行官G胖在接受外媒《边缘》采访时表示，该公司正在为《Artifact》进行大规模的更新。

G胖告诉《边缘》杂志，这次更新将是一次“大型的重启”，他认为《Artifact》仍然有存在的必要，并且应该把这个信息传递给玩家。G胖承认，当游戏的第一版遭到很多负面反馈时，他感到很惊讶，他称这是一次失败的实验。但是他说，团队现在正在努力将所有玩家不喜欢的东西剔除掉，并将其修复为新版本。

《Artifact》于2018年12月首次亮相，受到冷遇，并且玩家群体在逐渐消失。在2019年3月，Valve暂停了游戏的更新，以便退后一步并考虑进行大规模更改。

从那以后，Valve在《Artifact》上基本上保持沉默。尽管G胖宣布Valve目前正在进行大修，但目前尚不清楚这是会以原来游戏的更新形式出现，还是会有一个新的游戏。《边缘》报道说Valve在内部将这个项目称为《Artifact 2》，IT之家觉得看起来似乎更像是一个完整续作的名字。

至于这个修改后的游戏合适发布，目前也不清楚，但是G胖在谈到开发团队的进度时，使用了“准备发布”一词，说明玩家们应该不会等太久。