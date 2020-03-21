马斯克：SpaceX和特斯拉正在研发呼吸机

据外媒报道，美国亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）周五在推特上表示，特斯拉和SpaceX的员工正在“研发呼吸机”，尽管他不认为将来会需要它们。马斯克同时担任电动汽车制造商特斯拉和太空探索技术公司SpaceX的首席执行官（CEO）。

马斯克在推特上证实，他领导的两家公司都在研发呼吸机。一天前，美国纽约市长白思豪（Bill de Blasio）直接在推特上请求马斯克帮助缓解医院呼吸机短缺的问题，这些医院正在积极准备应对新冠肺炎疫情的爆发。



目前还不清楚特斯拉和SpaceX有多少员工在研发呼吸机，也不清楚是哪家特斯拉工厂腾出人手从事这个项目。特斯拉在纽约州布法罗、加州弗里蒙特、内华达州斯帕克斯甚至中国上海设有工厂，而SpaceX的设施位于加州霍桑。

马斯克没有说明将来这两家公司会有多大的呼吸机产能，也没有说明需要多长时间来扩大这样的项目。在推特上，一位粉丝建议马斯克建造一款有多个分支和线路的大型呼吸机。马斯克指出，一台电脑、一台泵和一台压力蓄能器就可以完成这项工作，但他指出，每个病人使用一个单独的阀门是最理想的。

无论马斯克做出怎样的决定，他的呼吸机项目仍然面临特定的障碍。这个项目将需要经过认证的医疗人员的参与，而在临床环境中使用的呼吸机硬件仍然必须获得美国食品药品监管局（FDA）的批准，这些可能会推迟特斯拉和SpaceX呼吸机的生产。

尽管如此，美国对呼吸机的需求仍然十分迫切，这促使美国其它汽车制造商研究提高产量的方法。据报道，通用汽车、大众汽车和福特汽车公司有的与白宫进行协商，有的承诺将着手解决这个问题。大众汽车周五表示，它已经成立了一个工作组，研究利用3D打印方式生产医用呼吸机。

周四上午，白思豪在推特上向马斯克发出了自己的请求。白思豪在推特上称：“我们的国家正面临严重的呼吸机短缺，我们需要得到呼吸机，越快越好——在未来的几周内，我们这个城市将需要成千上万台呼吸机。我们正在尽我们所能尽快地得到它们，但是我们需要你们的帮助!”

白思豪的新闻秘书弗雷德迪·戈尔茨坦（Freddi Goldstein）通过电子邮件告诉媒体，市长办公室已经联系了马斯克家族办公室的负责人、公关总监和说客。他补充说：“鉴于马斯克在推特上的回应，我们希望他能够提供帮助。”

面对新冠肺炎疫情爆发，马斯克的反应似乎很矛盾。在发给员工的电子邮件和社交媒体上，他曾淡化了新冠肺炎的危害。科技媒体BuzzFeed上周报道称，在一封致SpaceX全体员工的邮件中，马斯克写道，相对于死于新冠炎疫的风险，他们死于车祸的风险要更高。

之后，尽管地方政府下达了关闭所有非必要业务的指令，但为了让特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂继续运营，马斯克与当地官员展开了激烈的斗争。最终，特斯拉周四宣布，其弗里蒙特的工厂计划从3月23日开始停产。