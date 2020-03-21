美国NTSB公布两起特斯拉Autopilot相关事故报告：大家都有责任

IT之家3月21日消息 美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board，NTSB）今天对和特斯拉汽车自动驾驶功能Autopilot相关的两起交通事故作了最终调查报告，NTSB认为，两起事故，特斯拉Autopilot的功能设计、驾驶司机和国家公路交通安全管理局都有责任。

这两起事故第一起是2018年3月在美国山景城附近一段101号高速公路上发生的，一辆使用Autopilot功能的Model X脱离车道，装上了道路护栏上，导致司机丧生。另一起是2019年3月1日发生在佛罗里达州Delray Beach的交通事故中，一名50岁的特斯拉Model 3驾驶员丧生。IT之家对这两起事故都有过报道。

NTSB在周四发布的一份报告中表示，是特斯拉Autopilot的功能设计导致了车祸，因为这个功能让司机在驾驶的过程中分神。同时，NTSB还指责政府，称国家公路交通安全管理局在撞车事故中也要负有一定责任，管理局没有相关的法规确保汽车制造商采取适当的保护措施，将自动驾驶系统的使用场景限制在能够保证安全的地方。

NTSB在声明中进一步说：“Delray Beach事故的调查是我们所调查的第三起致命车祸，其中驾驶员对特斯拉Autopilot的过度依赖，以及特斯拉Autopilot的操作设计考虑不周全，导致了这起悲剧。”

报告显示，第一起事故中，撞车时驾驶员正在手机上玩游戏，Autopilot系统没有发出任何警报，并且驾驶员在撞车之前也没有尝试任何调整汽车驾驶方向的措施。

在佛罗里达州交通事故中，该机构正式将责任主要归咎于造成事故的卡车司机。当时Model 3撞到了卡车，而这辆卡车阻塞了所有车道。NTSB还表示，在特斯拉曾说明该系统并非设计用于岔路口或高速行驶紧急刹车的情况，驾驶员过分依赖自动驾驶仪。

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