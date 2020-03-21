有的人用Zoom开会，有的人却用Zoom“开车”

据国外媒体报道，近几周随着随着视频会议应用Zoom的用户群迅速扩大，一些搅局者或恶作剧者开始在会议中共享不良内容，这让主持人和其他用户头疼不已。

在新型冠状病毒不断蔓延的情况下，Zoom已经成为数百万人的默认社交平台。民众在保持与他人距离的同时，也希望疫情期间与朋友、家人、学生和同事建立联系。



但是互联网上的巨魔们也同样被隔离在家中，他们正在寻找可以破坏的Zoom应用。

他们加入了其他民众的Zoom视频会议，并利用平台的屏幕共享功能，向不知情的会议参与者投射不良内容，迫使主持人不得不关闭他们的线上活动。

周二，在一名参与者开始向数百名与会者播放色情内容后，Chipotle公司被迫结束了与音乐家洛夫(Lauv)共同主持的Zoom公共频道聊天活动。

“Zoom会议应用更适合举办我们新推出的虚拟聚会Chipotle Together，”Chipotle数字副总裁特蕾西·利伯曼(Tressie Lieberman)在电子邮件中写道。“在我们最近举行的一次会议上，我们确实遇到了一个不想要的‘Zoom炸弹’（Zoombomb），所以我们把最新节目搬到了一个不同的平台上。”

本周早些时候，有报道称，风险投资家亨特·沃克(Hunter Walk)和记者凯西·牛顿(Casey Newton)在被称为“Zoom炸弹”的屏幕共享内容扰乱后，被迫两次关闭了他们的“在家工作快乐时光”直播。

“很明显，Zoom从未想过会被以这种方式使用，很多人正在寻找制造恶作剧的方式，”撰写技术报道的记者牛顿说。

上周五，记者卡拉·斯威舍(Kara Swisher)和杰西卡·莱辛(Jessica Lessin)主持了一场Zoom活动，内容是关注女性科技创始人面临的挑战。由于一名参与者在活动中播放不雅视频，他们被迫在仅仅15分钟的谈话后就突然结束了活动。

莱辛在Twitter上写道：“我们的视频通话刚刚遭到攻击，有人不停地分享色情内容，并在不同的用户账户间切换，所以我们无法阻止他们。”她还表示，她和斯威舍将重新安排只播放音频的活动。

Zoom上有一个默认设置，允许任何会议参与者在没有得到会议主持人许可的情况下共享他们的屏幕。而任何拥有公共会议链接的人都可以加入其中。关于Zoom公共会议的链接在Facebook群组和Discord聊天中进行交易，此外人们在Twitter和公开页面上也很容易找到这类链接。

“听到此类攻击事件，我们深感不安。对于那些举办大型公开会议的用户，我们强烈建议他们更改设置，以便只有他们自己可以共享屏幕。”Zoom公司发言人在一份声明中表示：“对于那些举办私人会议的公司，默认情况下密码保护处于启用状态，我们建议用户保留这些保护，以防止不请自来的用户加入。”

Zoom还发布了一篇包含相应技巧的帖子，旨在帮助用户避免自己主持的视频会议中出现“会议搅局者”。内容有限制某些会议参与者共享屏幕内容，只允许受邀者参加活动等等。

过去几周，Zoom的使用率急剧上升。据追踪移动应用程序的Apptopia称，上周日有近60万人下载了这款应用程序，是有史以来下载人数最多的一天。该公司目前的市值为290亿美元。

但该平台是作为企业技术工具而建立的，而不是消费者社交工具。因此，该公司并没有像其他社交网络那样限制用户行为。

“随着应用的范围越来越广，功能滥用和误用将随之而来，所以Zoom应该准备好处理问题和投诉，”隐私未来论坛(Future of Privacy Forum)首席执行官朱尔斯·波洛涅茨基(Jules Polonetsky)表示。

詹妮弗·圣·休姆斯(Jennifer St Sume)是华盛顿特区的一名博士生，她说自己周四晚上参加的一个读书俱乐部活动只持续了30分钟，就有人开始在屏幕上共享各种图片。

“这让我们在一个原本已经很不稳定的时代感到相当无助，”她说。“你知道这样的事情可能会发生，也知道很难与他人沟通。”

Zoom已经成为休姆斯学校和社交生活中不可或缺的一部分，她不认为自己会停止通过这款应用上课或度过快乐时光。但她说，“随着我们将现实生活转移到数字世界”，她希望公司能迅速打击这些搅局者。

“如果我需要住进Zoom大学或走进Zoom酒馆，那么我肯定想它对每个人来说都是安全的，”休姆斯说。