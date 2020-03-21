美国最卖座游改电影：《刺猬索尼克》数字版将提前至3月31日上线

IT之家3月21日消息 游戏改编电影大获成功的案例少之又少，不过目前，世嘉旗下同名游戏改编的电影《刺猬索尼克》美国本土累计票房达1.458亿美元，超过了《大侦探皮卡丘》创下的1.44亿美元纪录，成为目前北美票房最高的游戏改编影片。而今天，派拉蒙影业宣布，将加快《刺猬索尼克》的数字发行，将提前到3月31日发售。

由于新型冠状病毒肺炎的全球爆发，大多数影院都已关闭，美国的票房跌至 21世纪初以来的最低水平。越来越多的制片厂做出了回应，将其当前正在发行的影片以较早的时间把数字版投放到市场，派拉蒙公司（Paramount）正是这一趋势下的最新代表。相信前段时间一直宅在家里的小伙伴们都能理解影业公司们的这一决定，目的正是为了减少大家出门，在家里除了玩游戏刷IT之家，看电影追剧可以说是最好的消磨时间的方式了。

派拉蒙影业称，《刺猬索尼克》数字版发行时间将提前到3月31日，让大家能够尽早在家里观看影片，而4K Ultra HD，蓝光，DVD光碟版本将会 在5月19日按需开放出租。

《刺猬索尼克》由杰夫·福勒执导，本·施瓦茨、詹姆斯·麦斯登、蒂卡·桑普特、金·凯瑞等领衔主演，影片讲述的是拥有超音速能力的刺猬索尼克孤身前往地球，与热心肠的朋友小镇警员汤姆（詹姆斯·麦斯登饰）一起，联手对抗“蛋头博士”（金·凯瑞饰），展开一场大冒险的故事。