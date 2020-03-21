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用户发起请愿书：要求三星停止在旗舰机中使用自家Exynos SoC

2020/3/21 14:33:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月21日消息 向Change.org提交的一份请愿书显示，用户向三星施加压力，要求其停止提供搭载Exynos芯片组的旗舰机型。请愿书还试图阻止三星使用自家的摄像头传感器，而使用索尼制造的。

IT之家查看请愿书发现，用户声称使用Exynos处理器的手机速度较慢，电池续航也更差，摄像头使用的传感器比高通版的也更差。他们声称，手机还会更容易变热，使得处理器更频繁的降频。

多年来，三星一直保持着发布带有两种不同处理器——高通骁龙SoC和Exynos芯片组的旗舰机型的惯例。这家韩国科技巨头通常会在欧洲和韩国推出的旗舰机型中搭载Exynos SoC，而北美、中国地区的则搭载高通骁龙SoC。

然而问题是，骁龙处理器通常比三星自己的Exynos处理器更强大。拿最新的Snapdragon 865和Exynos 990作参考，Snapdragon 865集成了Cortex A77内核，据说与Exynos 990芯片组的Cortex A76相比，性能提高了20%。SD865芯片组还内置Adreno 650 GPU，其性能也超过了Exynos SoC上的Mali G77 GPU。

值得一提的是，使用Exynos处理器可能并非三星移动部门本身的意愿，近日在股东大会上，有股东问高东真：Exynos表现不佳，你们为啥还用？高东真回答称：Exynos是System LSI部门制造的，该部门的收入中很大一部分来自移动部门的订单，我们正在根据竞争逻辑选择芯片组。

请愿是否会取得进展，还有待观察。截至本文发布时，有3,115个用户支持，但即使更多用户支持，也无法保证三星会采取任何行动。

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关键词：Exynos三星

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