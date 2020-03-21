Android 11 DP2证实附近文件分享新功能：类似苹果AirDrop

IT之家3月21日消息 去年6月，IT之家报道了谷歌将推出一种新的文件共享工具的消息，该工具名为Fast Share，它不仅是Android Beam的替代品，也是苹果AirDrop的竞争对手。当时该消息是外媒9to5Google曝光的。现在关于该工具有了新的进展。

具体来说，有开发者在安卓11 DP2预览版发行说明中发现了关于该分享工具的证据，该参考文献是在注释中的“已知问题：Android平台”目录下的错误报告中找到的。谷歌在文献中表示，在使用两个Pixel 4设备共享文件时用户界面会存在差异。接收设备上的UI显示文件共享活动失败，但其实，分享操作是成功完成的。

就在这个注释中，出现了“Fast Share”，显然，这暗示了这款工具确实会存在。

同时，外媒9to5Google推测，这个功能应该不仅会在Android 11中支持，较早版本的安卓系统可能也会支持，只不过具体的情况，就得等谷歌官方后续公布相关消息了。

根据之前的报道，Fast Share文件共享工具允许“无需互联网即可与附近设备共享”，就像Android Beam一样。该服务使用蓝牙来启动握手，然后通过直接Wi-Fi连接传输文件，而不是NFC，这使得其比Android Beam能够更快地传输更大的文件。