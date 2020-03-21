小米有品众筹激光生发帽：号称12周长出健康新发

IT之家3月21日消息 今天小米有品众筹上架新品——COSBEAUTY LLLT生发帽，号称使用后12周即可长出新发，众筹价1499元。

小米有品称，该生发帽经过10年生发研究，3000+三甲医生推荐，CFDA+FDA双认证，临床证实生发率80.9%，12周长出新发。该生发帽还颠覆了笨重的头盔设计，具备81束激光灯，实现头皮全覆盖，210g棒球帽造型，1个USB接口接通电源即能使用。

LLLT生发两大核心原理：

1、阻断雄性激素破坏毛囊

二氢睾酮由雄性激素睾酮转化而成，是绝大多数脱发的元凶。而LLLT可阻断二氢睾酮(DHT)与毛囊受体(AR)结合，保护毛囊免受二氢睾酮的破坏。

2、提供能量分子ATP、ROS、NO重新激活毛囊

我们头发毛囊分为生长期、退行期、休止期，COSBEAUTY LLLT激光生发帽采用650nm医疗激光，可精准直达3-5mm毛囊根部，激活退行期和休止期的毛囊，让其重新进入健康生长期。

IT之家查阅资料发现，在目前脱发治疗的范畴内，被FDA（美国食品和药品管理局）认证的治疗产品只有三种：米诺地尔、非那雄胺、LLLT（低能量软激光疗法）。但是，FDA对LLLT认证的是医疗器械中的II类认证，也就是可以由患者自己操作使用的器械，只能说明它很安全，并没有对它单独的生发效果做出详细的认证和深究。

不过，有多篇论文研究的结果显示，LLLT（激光疗法）联合药物（非那雄胺、米诺地尔）的效果要优于单独使用药物。

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