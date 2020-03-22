被取消或延期会展最全统计，受影响企业包括苹果、谷歌、华为

3月21日，谷歌宣布彻底取消一年一度的I/O开发者大会，而在此前，苹果取消原定于3月份的新品发布会，日内瓦车展也被迫取消，同样被取消的还有原定于2月底在巴塞罗那举行的MWC大会等。

会展被取消或是延期举办，在疫情面前是无耐之举，除了企业自身业务深受影响外，背后的产业链同样被波及。

被取消的会展谷歌此次宣布取消I/O开发者大会，并不意外。在此之前，谷歌就曾宣布因新冠病毒疫情的影响，将会把一年一度的I/O大会改为仅在线上举行。

根据谷歌在推特上发布的消息，此次大会的取消出于两点原因：一是对员工和开发者以及当地社区居民的健康和安全保障，再者是遵循旧金山湾区当地政府“就地避难”政策的要求，谷歌不得不很遗憾的取消今年的I/O开发者大会。同时谷歌也在推特上做出承诺，继续通过发布通知以及在开发者博客和社区论坛保持Android系统的更新分享。

据了解，谷歌通常会在I/O大会上推出软件更新，有时还会发布新的硬件产品。今年，谷歌很有可能在大会上推出Pixel 4a系列手机，并发布新系统“Android 11”。此前，谷歌已经推出了“Android 11”的预览版，按照惯例，在发布会当天，谷歌会第一时间让更多的第三方机型升级更新至新系统。



除谷歌外，2020年苹果春季发布会同样在备受期待中取消。3月11日，据外媒报道，苹果已经确定取消原计划于3月底举行的春季新品发布会，是否在3月之后继续举行该发布会仍未可知。

而此次苹果发布会预计会发布新品iPhone 9（也叫iPhone SE 2），据悉，iPhone 9系列作为苹果即将推出的廉价版iPhone，主打性价比。但随着苹果新品发布会的取消，iPhone 9或将推迟发布时间。

3月18日晚间，苹果官方更新了几款新产品，包括新款Apple iPad Pro和MacBook Air。对此，有媒体表示，iPhone 9或将以同样的形式出现在用户面前。

除了科技巨头的大会，一些世界性的大会，如WMC（世界移动通信大会）、日内瓦车展等，也因为疫情影响而取消。

2月5日，韩国厂商LG第一个宣布退出MWC 2020，亚马逊、索尼、英特尔、ViVO、TCL等多个大牌厂商紧接其上，纷纷退出了今年的MWC。到2月13日，MWC会议主办方GSMA还是宣布了取消2020 MWC大会。

3月12日，全球最大的游戏展E3主办方ESA发表了正式通告，宣布因疫情原因取消原定于6月9日到11日在洛杉矶举行的E3游戏展。主办方ESA在公告中表示，由于新型冠状病毒日益严重，尽管距离展览还有将近3个月时间，但是为着粉丝、员工、参展商及合作伙伴的健康着想，ESA还是决定取消。

同样被取消展会的还有3月份的日内瓦车展，原定于3月3日开幕的第九十届日内瓦车展，受疫情影响，在开幕前三天被迫临时取消。面对突如其来的暂停键，本计划参展的宝马、奔驰、奥迪、大众、保时捷等多家汽车厂商纷纷决定举办线上发布会，以保证原定产品发布节奏的顺利进行。

尽管各大汽车厂商纷纷通过线上发布会的形式挽救损失，但车展主办方表示，由于不可抗力因素导致相关卫生部门取消车展活动，参展商的参展费用不予退回。而此前，各大汽车参展商在日内瓦展会上投入的物料费、运输费、人工费等，同样也是一笔巨大的损失。

展会主办方同样损失惨重，日内瓦车展主办方曾承诺会给观众退票，尽管没有曝出具体的数据，展会无法如期举行，其中涉及到的损失也是无法预估的。

被推迟或转线上的会展除了被迫取消的会展外，另一部分会展选择延期或在转为线上发布。

Facebook在2月底就曾宣布取消F8开发者现场大会，大会原计划于5月5日至6日在加利福尼亚州圣何塞召开。在历年的F8大会上，Facebook都会公布来年的发展重点和更新，尽管这不是Facebook首次取消F8大会，但作为Facebook的每年的重头戏，F8的取消，对于世界各地与品牌合作的软件开发人员来说不免遗憾。

Facebook开发者平台和项目总监Konstantinos Papamiltiadis对此表示：“这是一个艰难的决定，F8对于Facebook来说意义重大，因为通过这场大会，我们可以认识到世界各地开发者。但眼下，如何保证我们自己的开发人员、合作伙伴、员工以及其他帮助我们举办大会人员的健康和安全是当务之急。“

尽管线下大会取消，Facebook在其官网上表示，F8或将以网上发布会取代，但至于如何是线上直播还是其它的形式，Facebook还没有确认。

除Facebook外，苹果夏季开发者大会 WWDC，同样由线下改为线上直播，这是33年来WWDC大会首次以线上形式举行。

据悉，WWDC大会是苹果一年中软件生态最重要的会议，会为接下来一年苹果整个软件生态的走向奠定基础，因此WWDC门票也高达上千美元。据外媒消息，由于不能如期举行线下会议，苹果还宣布向圣何塞当地的组织捐款100万美元，以帮助抵消改成线上对当地所造成的经济影响。

此前，小米10线下发布会也改为线上举行，雷军变身主播，通过视频直播形式推出新品手机小米10 。除小米10之外，本该在二月份举行发布会的手机厂商华为、荣耀、realme、IQOO、三星、索尼、黑鲨、红魔等都将线下发布会搬上银屏，以直播的形式推出新一代产品。



另一些国际性会展则被迫延期。

2月17日，北京国际汽车展览会对外公布，原定2020年4月21日至4月30日在北京中国国际展览中心新、老展馆举办的2020（第十六届）北京国际汽车展览会将延期举行，延期调整后的具体时间将另行通知。

3月3日，亚洲最大家电与消费电子展AWE官方宣布因受新冠疫情影响，AWE2020将与AWE2021合办。据悉，AWE组委会表示，在疫情发生之后，他们多次与展商、展馆方面进行沟通协商，并且充分的听取了各方的意见，经过评估，他们为了保障参会人员以及观众的身体健康，所以才做出这个决定。

AWE作为亚洲最大的家电与消费电子展，往往可以汇聚众多的家电、消费电子、IT互联网企业，并且对于普通消费者来说，这也是一个近距离接触高新产品的途径之一。疫情被迫延期至第二年，对于消费者来说不免惋惜。

3月9日，上海2020 CES大会对外公布，因新冠肺炎疫情影响，原定于2020年6月10到12日在中国上海举办的CES 将延期举办。



公告称，由于新冠肺炎疫情，官方审慎考虑到展会各个参与方，包括参展商、专业买家、媒体记者以及参与论坛的演讲嘉宾等对于当前局势所表现出的不安和担忧，于是做出了这个艰难的决定。

上海CES延期举行对于参展商来说损失减少，对于已签订参展合同的参展商，官方表示将全额退还已缴纳的展位费用。

疫情对展会的影响，不仅停留在商业会展上，2月24日下午消息，2020年全国两会，因疫情影响，将推迟召开，具体时间另行确定。

3月9日，博鳌亚洲论坛在其官网上发布声明称，为了支持和配合各国政府的防疫措施，本着对参会代表健康和安全负责的精神，在与东道国中国政府协商的基础上，经理事会批准，论坛决定推迟举行2020年年会。

相关产业链损失巨大会展对于企业而言，是其展现自身产品节奏和技术的最佳时期，同样推出自身品牌最好的平台。会展被迫取消或延期，对企业和相关产业链来说，都有巨大损失。

拿谷歌来说，几乎每一次的I/O开发者大会，谷歌都可以在新品推出后赚足眼球，而今年谷歌彻底取消I/O开发者大会后表示，短期内不会进行大的功能更新，“Android 11”正式版也将延期发布。

据报道，在新系统“Android 11”中，谷歌加入了新技术可以说是“原生支持5G网络连接”，对于5G手机来说，升级“Android 11”后，当用户进行云游戏的时候，系统就会主动测量当前5G网络连接的情况，然后反馈到具体应用，使得应用自行调节游戏码率或者画质等，使得游戏可以流畅运行。今年或将成为“5G”爆发式增长的一年，而“Android 11”对于“5G”产品和系统性能的研究，因为这次大会取消，或将错失一次展示的最佳时机。

世界性会展的取消或延期，影响则更大，一方面，对于参展方来说，取消或延期的展会，除了前期成本的投入，在展会中预计会出现的新品和新技术都将被迫延期推出，而背后涉及到的产业链供给、产品布局都会有所影响。另一方面，而对于会展方而言，展会无法如期举行，前期成本投入是一部分损失，而其或将面临相同性质的会展如期举行对其造成的客户流失，竞争优势下降等。

同样，据媒体报道，除了展会主办方，负责展览搭建、商旅安排的周边服务商也已经感受到了寒冬，这些公司多为中小型企业，如果半年不开工，几乎都难以生存。

MWC已经举办十多届，是每年参展人数达到10万级别的世界级盛会。此次因为疫情原因取消，MWC展会取消的直接损失达5.36亿美元，除MWC展会自身受损外，各个参展公司自身还有大量损失，展会取消后，参展商投入的巨额费用，包括参展费，广告费，赞助费等面临着无法退款的尴尬。

同时，几大厂商包括华为、索尼等公司都计划在MWC大会中推出旗舰产品，而MWC的取消则打乱了厂商原计划的产品节奏，除了前期投入损失外，打乱产品节奏则对于所有参展厂商而言都太过突然。

尽管华为回应MWC取消会议时表示尊重这一决定，并且还会继续支持MWC的发展。但华为此前就计划在的MWC2020上，展示自己最新的研制成果和设计方案，包括折叠屏手机Mate Xs、笔记本电脑、平板电脑和耳机VR眼睛等可穿戴产品，MWC的取消，对于华为技术和新品发布节奏来说，也是一个不小的打击。