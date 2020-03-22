联发科讲解天玑1000 AI相机功能：APU降噪，色卡级校正

IT之家3月22日消息 去年11月，联发科技在深圳“MediaTek 5G 岂止领先”发布会上正式发布了全新的5G新芯片品牌“天玑”，同时带来了首款集成式的5G SoC——天玑1000。

IT之家了解到，天玑1000采用了7nm制程工艺，CPU方面采用了4大核+4小核架构，包括4个2.6GHz的A77大核心，相较于上一代性能提升20%，4个2.0GHz的A55小核心，GPU方面为9核心的Mali G77，相较于上一代G76性能提升40%，安兔兔跑分为51万+。

现在，联发科着重介绍了天玑1000 AI相机功能。官方称，天玑1000采用领先的AI独立处理器APU3.0+五核ISP架构，结合MediaTek独家的Imagiq技术，带来AI NR降噪+HDR高动态范围、AI白平衡、AI快门、AI景深等拍照功能。

首先，联发科表示官方称，MediaTek AI处理器APU可以利用强大的AI算力针对每帧画面做实时的降噪和高动态范围补偿，使得拍摄的画面不仅整体提亮，同时背光处的细节更清晰。普通相机在高曝光时也会损失较多画面细节，天玑1000系列借助于多帧合成以及HDR，即便在高光与背光场景，细节依然清晰可见。

联发科认为，照片美不美在很多大程度上取决于色调，在容易出现白平衡偏色的场景下，天玑1000系列拥有色卡级别的校正功能，能够通过AI正确识别当前场景并还原出正确的色调。

在视频方面，天玑1000系列支持多帧融合的4K HDR视频功能，该技术捕捉不同曝光下的三帧画面来获得更高的动态范围，然后进行实时智能图像融合，从而生成支持60fps的4K视频。