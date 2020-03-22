AMD 7nm 锐龙笔记本新品汇总，下周就能买到

IT之家3月22日消息 在CES 2020上，AMD 发布了7nm的移动处理器，包括15W TDP的U系列和45W TDP的H系列，最高的规格都达到了8核16线程。从本月开始，搭载7nm锐龙移动处理器的笔记本就要陆续上市了。目前，宏碁和华硕都已经开启了新产品的预约，下周就可以买到。

宏碁传奇 14

宏碁7nm锐龙版传奇14笔记本现已在京东开启预约，新品搭载了R5 4500U 6核心处理器，8G+512G版本3月26日首发价3499元。

这款宏碁传奇 14英寸笔记本采用了铝合金机身，重量为1.19kg，厚度为15.9mm。屏幕尺寸为14英寸，1080p分辨率，屏占比达到了83%。配置方面，宏碁传奇 14笔记本搭载了AMD的R5 4500U处理器，6核6线程，配以8GB/16GB LPDDR4X内存，官方称续航可达11小时。

华硕天选游戏本

华硕天选游戏本R7 4800H+8G+512G+GTX1660Ti+144Hz屏版本标价6999元，3月26日开卖。

华硕天选游戏本搭载了8核16线程的R7 4800H，45W TDP，最高4.2GHz。显卡为GTX 1660 Ti，官方称拥有“先进的实时光线追踪与AI技术”，支持DXR on GTX。笔记本还搭载了8GB DDR4 3200内存和512GB SSD。屏幕方面，华硕天选游戏本搭载了15.6英寸的1080p屏，144Hz刷新率。

京东华硕(ASUS) 天选 15.6英寸游戏笔记本6999元直达链接

IT之家了解到，除了上述两款笔记本之外，联想的YOGA 14s/15s 锐龙版也在准备之中，华硕ROG 幻14 游戏本预计也将在不久后上市。

