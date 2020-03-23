微软 Windows Defender 更新破坏了 Win10 病毒扫描：提示扫描项目被跳过

IT之家3月23日消息 Windows Defender更新破坏了Windows 10上的防病毒扫描，并且防病毒保护软件报告了“扫描期间跳过的项目”错误。对于许多用户，Windows Defender扫描在几分钟后失败，确认“跳过扫描”并且在设备上未发现威胁。

目前尚不清楚Windows Defender在扫描过程中跳过哪些项目，微软的防病毒软件是否遗漏了Windows 10上的一些威胁。

外媒Windows latest表示，Windows Defender警告可能为假，并且扫描已成功执行。在其测试中，手动和自动扫描均失败，并显示以下错误消息：

由于排除设置或管理员禁用网络扫描，扫描中的项目被跳过。

当微软试图解决其他问题时，Windows Defender 4.18.2003或更高版本引入了此错误。IT之家获悉，该问题特定于Windows 10系统，因为其他Windows操作系统（包括Windows 7和8）不受此故障的影响。

“我确实通过手动快速扫描或完全扫描得到了该消息。是否关闭云保护或受控文件夹访问都会发生。我没有尝试其他设置。我没有排除任何文件夹，”一位用户报告称。

根据错误消息，由于项目的排除或网络扫描设置，Windows Defender防病毒扫描被跳过。由于排除似乎不是用户报告中的问题，因此它很可能与特定的防御程序更新或微软和设备制造商推送的其他更新相关。

微软尚未记录Windows Defender的问题，但目前看来脱机扫描功能可以正常使用。