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三大运营商宣布整改：将解决套餐看不懂与新老用户不同权等问题

2020/3/23 9:08:26来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家3月23日消息 近日，中央纪委国家监委网站公布了中国移动、中国联通、中国电信整改进展情况的通报

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通报指出，中国移动存在“不知情定制等侵害群众利益”、“一线网点多为外包合作经营、员工教育培训跟不上、服务质量不高”等问题。

针对“不知情定制等侵害群众利益”问题，中国移动表示，将积极推动简化资费、资费自选模式试点、在售资费全量公示和简化套餐变更互斥规则等举措，促进透明消费，改善客户体验和感知等。

IT之家了解到，通报表示中国联通存在“套餐数量多、看不懂、选择难”、“骚扰电话投诉多、不知情定制投诉，特别是整治虚拟运营商骚扰电话偏多”等问题。

针对“套餐数量多、看不懂、选择难”问题，中国联通表示，将加大线上线下产品清理力度，及时下架不符合市场需求产品，集中整改期间，精简套餐400余个；简洁、全面公示在售套餐完整内容，优化套餐规则等。

通报还指出，中国电信存在“套餐复杂、用户难选择”、“新老用户不同权、虚假宣传不限流量”等问题。

针对相关问题，中国电信表示，将明确门店分类办理权限，1-3级厅实现同店同权，全面落实新老用户不同权、不限量宣传“五不准”要求；整改骚扰电话问题，持续做好语音中继、呼叫中心业务管控，及时关停违规码号、中继线等。

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关键词：运营商

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