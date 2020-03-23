爆料：三星Note 20 硬件配置规格和 S20 Ultra 很像

IT之家3月23日消息 三星Galaxy S20，S20 +和S20 Ultra已经正式上市发售，除了冠状病毒对整个移动行业造成的明显影响之外，三星S20系列也是今年的高端旗舰设备被寄予厚望。

▲三星Note20概念图

不过三星公司已经开始转移到下半年的大事中，外媒phonearena称，其实你不必焦急等待三星Note20手机了，现在就可以购买三星Galaxy S20 Ultra，除了没有S Pen手写笔。

爆料人士Ice Universe和Max Weinbach都有充分的理由期望三星Note 20的硬件规格“与S20系列相比不会有太大变化”，三星的下一代高端手机基本上看起来像“带有S Pen且更方正的S20系列。”

此前IT之家报道过，实际上，近几年的三星S系列和Note系列差别越来越小，外观设计上有微调，硬件配置越来越相似。

▲Galaxy S20 Ultra (左), Galaxy Note 10+ (右)

如果你看到Galaxy Note 20采用与S20系列相同的中央打孔屏幕和后摄矩阵相机系统，你应该不会感到惊讶。相机硬件部门也没有太多创新地方，而最近的一份报告已经表明，三星Note 20也将采用128GB起步存储。

最后，三星Galaxy S20系列的大电池容量令人难以置信，三星S20 Ultra电池容量达到了5000mAh，三星Note20预计也将采用类似的电池，加上S Pen的空间难度也不小。

预计三星将能够按原定计划在7月底推出Galaxy Note 20手机，8月份发售。