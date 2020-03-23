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艺卓国内发布Foris Nova显示器：21.6英寸4K OLED

2020/3/23 10:33:58来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家3月23日消息 去年10月，艺卓在国外推出了一款21.6英寸 4K OLED显示器，名为Foris Nova。现在，艺卓正式在国内推出了这款产品，预计将于近期发售，价格尚未公布。

据介绍，2020 年 3 月 23 日，艺卓公司宣布推出艺卓首款 21.6 英寸 OLED 显示器—— FORIS NOVA，官方称这款产品适合 4K 视频、流媒体和游戏（包括 HDR 内容）的个人娱乐。

这款独特的显示器集成了一个21.6 英寸 OLED 面板，拥有 1,000,000：1 对比度，能够纯黑显示。显示器支持 HDR10 和 HLG（混合对数伽马），覆盖 80％ 的 BT.2020 以及超过 10 亿种颜色显示。0.04 毫秒的超低响应时间可增强游戏体验。当以 4K / 60p 或全高清（1920 x 1080）播放全屏时，输入延迟低至 1.67 毫秒。

设计方面，这款显示器仅有 21.6 英寸的纤巧尺寸，边框由铝合金压铸制成，可增强观看体验，同时还可以承托超薄的 OLED 面板。FORIS NOVA 配备 2 个 HDMI 输入，方便连接蓝光播放器和 PS4 Pro 及 Xbox One 等游戏机，USB 端口可为 Fire TV Stick 等媒体流设备供电。

IT之家了解到，艺卓FORIS NOVA将在全球限量发售，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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关键词：艺卓显示器

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