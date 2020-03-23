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任天堂 Switch 《集合啦！动物森友会》爆火，登顶英国游戏销量排行榜

2020/3/23 10:39:12来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月23日消息 任天堂《集合啦！动物森友会》为模拟经营类游戏，玩家将参加“无人岛移居计划”，在无人的小岛上开启新的生活。游戏将支持中文，并于3月20日登陆Nintendo Switch平台。

《集合啦！动物森友会》是《动物之森》系列的最新一期，已正式打破了英国多项游戏销售记录，并稳居榜首。

根据GamesIndustry.biz报道，《集合啦！动物森友会》在发行的第一周就卖出了比以前任何《动物之森》系列都要多的副本。实际上，《集合啦！动物森友会》的销量超过了该系列（包括衍生游戏）中每期的总和。

据IT之家了解，自从该游戏主机于2017年初推出以来，《集合啦！动物森友会》也是Nintendo Switch上最大的单机游戏。只有《宝可梦剑盾》的总销量能击败。

除此之外这些只是游戏实际销售中的数字，不包括数字版下载数量，考虑到冠状病毒大流行期间的当前状况，数字销售进一步提高了《集合啦！动物森友会》销售记录。

同一天推出的《毁灭战士：永恒》获得了游戏销量第二名。

下面是截止到3月21日一周内GfK十佳名单。

  • 集合啦！动物森友会

  • 毁灭战士：永恒

  • 使命召唤：现代战争

  • FIFA 20

  • 马里奥赛车8：豪华版

  • 侠盗猎车手5

  • 古惑狼三部曲

  • 极限竞速：地平线4

  • 古惑狼赛车：重制版

  • 荒野大镖客:救赎2

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关键词：任天堂动物Switch

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