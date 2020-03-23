工信部开展IPv6端到端贯通能力提升行动：全面扩大覆盖范围

IT之家3月23日消息 据工业和信息化部网站消息，工信部决定于2020年开展IPv6端到端贯通能力提升专项行动。

IT之家了解到，重点任务包括：基础电信企业持续优化骨干网、城域网、接入网的IPv6网络质量，新增互联网骨干直联点同步完成IPv6升级改造；进一步丰富IPv6专线产品，在全国范围内为有需求的政企客户提供IPv4/IPv6双栈专线、IPv6单栈专线、IPv6代播等多种业务。支持基础电信企业对IPv6单栈专线开通给予九五折或更大力度资费优惠。

重点工作任务

（一）优化提升IPv6网络接入能力。基础电信企业持续优化骨干网、城域网、接入网的IPv6网络质量，新增互联网骨干直联点同步完成IPv6升级改造；进一步丰富IPv6专线产品，在全国范围内为有需求的政企客户提供IPv4/IPv6双栈专线、IPv6单栈专线、IPv6代播等多种业务。支持基础电信企业对IPv6单栈专线开通给予九五折或更大力度资费优惠。

（二）加快提升内容分发网络（CDN）IPv6应用加速能力。阿里云、腾讯云、网宿科技、蓝汛、金山云、百度云、华为云、京东云、帝联科技、UCloud、白山云、七牛云、鹏博士、中国移动加快内容分发网络IPv6深度改造，提升IPv6服务资源占比、扩大IPv6服务覆盖范围、优化IPv6应用加速性能。到2020年末，内容分发网络支持IPv6的节点数达到IPv4节点数的85%以上；按地市级行政区划，IPv6服务覆盖能力达到IPv4服务覆盖能力的85%以上；IPv6应用加速性能达到IPv4应用加速性能的85%以上。

（三）大幅提升云服务平台IPv6业务承载能力。阿里云、天翼云、腾讯云、沃云、华为云、移动云、百度云、金山云、京东云、UCloud、青云扩大支持IPv6的云产品数量，提升IPv6云产品的服务能力。到2020年末，完成包含云主机、容器引擎、负载均衡、域名解析、对象存储、MySQL云数据库、MongoDB云数据库、API 网关、Web 应用防火墙、DDOS 高防、文件存储（NAS）、对等连接服务（VPC）、HTTPDNS、数据库审计、微服务引擎、MapReduce服务、设备接入服务（IoT Hub）、区块链服务、视频直播、人脸识别等在内的全部公有云产品的IPv6改造；国内支持IPv6服务的可用域（Region）数量达到全部IPv4可用域的50%以上。

（四）全面扩大数据中心（IDC）IPv6覆盖范围。中国电信、中国移动、中国联通进一步加强对中小型数据中心和机房的IPv6改造。阿里云、腾讯云、百度云、京东云、华为云、世纪互联、鹏博士、秦淮科技、新网互联、方正信息、西部数码、万国数据、光环新网加快数据中心IPv6改造力度，到2020年第三季度末，完成年报中全部数据中心的IPv6改造，形成全国范围数据中心IPv6覆盖能力。

（五）着力提升终端设备IPv6支持能力。普联（TP-Link）、友讯（D-Link）、华为、中兴、烽火、上海贝尔、新华三、腾达、华硕、网件、小米新生产的家庭网关、企业网关、无线路由器、智能家居终端应默认配置支持IPv4/IPv6双栈。天猫、京东、淘宝等电商平台应优先向用户推荐支持IPv6的终端设备。基础电信企业加速存量家庭网关的更新替换，到2020年末，完成对所有可远程升级家庭网关IPv6升级。

（六）稳步提升行业网站及互联网应用IPv6浓度。各省（区、市）通信管理局、部属各单位、部属各高校、基础电信企业继续深化门户网站IPv6改造，到2020年末，门户网站二级、三级链接的IPv6浓度达到85%以上。

基础电信企业集团及下属省级公司稳步提升自营移动互联网应用（APP）的IPv6浓度，到2020年末，排名前10位的自营移动互联网应用（APP）的IPv6浓度达到60%以上；服务端统计的IPv6活跃用户占比达到50%以上。

应用宝、360 手机助手、豌豆荚、OPPO 软件商店、百度手机助手、华为应用市场、小米应用商店、VIVO 应用商店、MM 商场、沃商店对新上架的 APP开展IPv6浓度检测，并设立IPv6应用专区，引导用户安装支持IPv6的应用。相关企业加强对开发工具包（SDK）及服务器端程序的IPv6升级改造工作。

（七）着力强化IPv6 网络安全保障能力。各相关企业要进一步完善针对IPv6的网络安全定级备案、风险评估、通报预警、灾难备份及恢复等工作。推动IPv6环境下网络安全产品和服务的应用，鼓励构建IPv6安全产品孵化平台和测试环境，推动在研IPv6安全产品孵化，强化IPv6安全产品应用性能验证。基础电信企业和重点IDC、CDN等企业要做好僵木蠕、移动互联网恶意程序监测处置系统、信息安全管理系统等安全技术手段IPv6配套改造工作，强化IPv6环境下漏洞、违法信息等的监测发现与处置。

2020年末主要目标

（一）IPv6网络性能与IPv4趋同，平均丢包率、时延、连接建立成功率等指标与IPv4相比劣化不超过10%。

（二）IPv6 活跃连接数达到 11.5 亿。其中，中国电信集团有限公司达到 2.9亿，中国移动通信集团有限公司达到 6.4 亿，中国联合网络通信集团有限公司达到 2.2亿。

（三）移动网络IPv6流量占比达到10%以上。