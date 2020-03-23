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iQOO 3开启周年庆活动：最高24期免息，赠55W闪充套装与原装耳机

2020/3/23 11:20:27来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家3月23日消息 iQOO 3手机于上月发布，搭载高通骁龙865处理器，采用全新iQOO UI，内置4440mAh电池，售价3598元起。iQOO 3现已开启周年庆活动（23日-25日），最高可享24期免息，购买iQOO 3送价值500元的礼包（55W的闪充套装+iQOO原装耳机）。

IT之家了解到，iQOO 3采用6.44 英寸Super AMOLED屏幕，配备一体式隐藏设计的听筒，搭载全新一代屏幕指纹解锁，拥有驭影黑、流光银与拉力橙三种配色。

配置方面，iQOO 3搭载高通骁龙865处理器，搭配Multi-Turbo多涡轮加速技术3.0，内置4440mAh电池，支持55W超快闪充，官方称15分钟可充入50%电量，采用全新“碳纤 VC液冷散热”。

相机方面，iQOO 3配备4800万全焦段四摄、50mm专业人像镜头、120°超大广角、2.5cm超级微距，支持零感顺滑变焦、AI人眼追焦、熄屏秒拍、超级逆光、前后超级夜景与超级视频防抖等功能。

价格方面，iQOO 3 6GB+128GB售价3598元，8GB+128GB售价3798元，12GB+128GB售价3998元，12GB+256GB售价4398元。

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此外，消费者购买iQOO Neo 855版下单立减100，售价1898元起，并赠送原装iQOO耳机；购买iQOO Pro 5G，下单立减400，售价2798元起，还享6期免息。

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关键词：iQOOvivo

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