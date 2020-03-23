印度发布疫情禁令：三星OPPO等手机制造商工厂停产

3月23日消息，据外媒报道，随着新型冠状病毒疫情扩散，印度政府日前发布了禁令，促使三星、OPPO以及vivo等手机制造商暂停在印度工厂的生产。

据知情人士透露，这些手机制造商表示：“基于与印度政府官员的探讨，工厂将关闭至3月25日，OPPO与vivo都将采取进一步预防措施。”vivo已经从周一开始强制要求非工厂工人在家工作，以帮助阻止病毒传播。

与此同时，三星发言人表示，他们在印度的生产已经暂停运营，并等待进一步通知。不过，有些重要的服务，例如客户服务，将在人手有限的情况下保持运营。

这位发言人还说：”在三星，健康和安全是最高优先级的。为了确保我们的员工和他们的家人安全，并按照政府的指示，我们目前已经决定暂停制造业务，并要求我们的印度销售、营销和研发人员在家工作。

然而，电信设备制造商爱立信和诺基亚位于浦那和钦奈的工厂将继续生产。爱立信在浦那的工厂将遵照保持安全距离的原则工作，即只要求50%员工继续上班。该公司已经表示，其工厂已经获得了相关机构的禁令豁免批准。

上周，印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)要求人们尽可能留在室内工作，同时强调新型冠状病毒的危险，称世界上从未陷入过如此严重的危机。他还呼吁所有机构在目前的情况下继续对员工发放工资。