2019年第四季度全球服务器收入增长5.1%，戴尔易安信份额第一

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的统计数据，全球服务器市场在2019年第四季度继续保持增长，其收入和出货量分别同比增长5.1%和11.7%。与2018年相比，2019年全年的全球服务器出货量下降3.1%，收入下降2.5%。

Gartner高级研究总监Adrian O'Connell表示：“由于超大规模用户需求出现回升，该市场已恢复增长，在第四季度的表现非常强劲。但全球服务器市场在2020年的前景依然存在很大的不确定性。新冠病毒疫情所带来的影响预计将减缓预测的增长。虽然预计超大规模细分市场需求将持续到今年上半年，但其他企业机构买家会作出不同的反应。”

根据2019年第四季度收入，戴尔易安信排在全球服务器市场的首位（参见表一）。尽管年同比下降了9.9%，但戴尔易安信的市场份额仍达到17.3%。排在第二位的是惠普公司（HPE），其市场份额为15.4%。IBM在本季度增长最为强劲，其增长率达到28.6%。

表一、2019年四季度全球服务器厂商收入预估（美元）

▲来源：Gartner（2020年3月）

在服务器出货量方面，戴尔易安信在2019年第四季度继续保持第一位，其市场份额为14.2%（参见表二）。惠普以10.8%的市场份额排在第二位。戴尔易安信和惠普的服务器出货量均有所下降。联想增长最为强劲，其2019年第四季度出货量增长了22.4%。

表二、2019年第四季度全球服务器厂商出货量预估（台）

▲来源：Gartner（2020年3月）

2019年全年服务器市场结果

全球服务器市场在2019年的出货量下降了3.1%，收入下降了2.5%。

在供应商表现方面，戴尔易安信的收入和出货量均位居第一，分别占到20.5%和16.3%的市场份额。惠普公司的收入和出货量市场份额分别为17.3%和12.3%，排在第二位。浪潮电子是前五名中唯一一家2019年收入和出货量均实现增长的厂商。