2019年中国X86服务器市场空前挑战，2020年后将迎来新一轮增长

IDC《2019年第三季度中国X86服务器市场跟踪报告》显示，2019年第三季度，中国X86服务器市场出货量为861,529台，同比下滑4.2%；市场规模为48.33亿美元（约合341.86亿元人民币），同比增长0.4%。

2019年第三季度，中国X86服务器市场从厂商来看，按出货量和销售额前三名厂商依次均为浪潮、华为和新华三。从行业来看，互联网、政府和电信依然是前三大行业，占据整体市场出货量60%以上的份额。互联网、政府和电信行业均呈现负增长，金融科技的持续布局推动金融行业出货量达到10%以上的增长，全国范围内各省取消高速公路省界收费站项目推动交通行业出货量达到20%以上的增长，该项目的落实预计也将在第四季度推动交通行业迎来高速增长。

2019年中国服务器市场进入调整期，大型的互联网客户采购由于周期性采购的影响今年整体需求明显放缓；电信行业需求有所延迟；另外，在宏观环境对IT市场的压力作用下，服务器厂商表现良莠不齐，一些厂商面临严峻挑战重新进行战略调整，一些厂商在变动的市场中抓住机遇抢占份额。

IDC预测，中国X86服务器市场在2019年经过周期性调整后，2020年后市场将逐步恢复并迎来新一轮增长，2023中国X86服务器市场规模将达到292.85亿美元，2020-2023年复合增长率将达到11.9%。

IDC中国X86服务器市场高级分析师段萌认为：2019年，中国IT宏观环境面临极大挑战，随着经济放缓和企业预算紧缩，IT支出包括服务器的支出也在放缓。中美贸易战的白热化对中国服务器市场产生了较为直接的影响，市场出现了重新洗牌的局面，厂商竞争日趋激烈。同时，服务器市场中除X86架构外，ARM架构以及国产服务器等领域也逐渐被市场关注，相关厂商开始布局以期在中国服务器市场占据一席之地。IDC认为，中期来看X86架构仍然会是主流的服务器市场，未来将会形成以X86为核心多种架构并存的丰富算力市场。另外，随着互联网、云服务、电信、银行等各行业超大规模客户不断扩张和升级扩容对于服务器的强劲需求，厂商应升级为以硬件为中心形成完整的集成硬件和软件支持多样化工作负载的解决方案并满足客户转型过程中的深度需求，将成为服务器厂商制胜未来的关键。