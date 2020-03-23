中国联通：精简套餐400余个，整治虚拟运营商骚扰电话

3月23日晚间消息，2019年3月27日至6月15日，中央第六巡视组对中国联通党组开展了常规巡视。近日，中国联通党组公布了巡视整改进展情况。

针对贯彻以人民为中心的发展思想有欠缺问题。中国联通方面称，将积极解决套餐数量多、看不懂、选择难的问题。持续加大线上线下产品清理力度，及时下架不符合市场需求产品，集中整改期间，精简套餐400余个；简洁、全面公示在售套餐完整内容，优化套餐规则，让用户明明白白消费。下一阶段将持续深化对省级分公司落实的管控和调度，由精简产品数量向严控产品数量进行转变。

中国联通还将加快解决骚扰电话投诉多、不知情定制投诉，特别是整治虚拟运营商骚扰电话偏多问题。制定整改目标，重点约谈问题省分公司，建立通报机制。强化入网实名认证，清查违规语音专线，关停违规号码26.2万个、语音专线107条。加快完善技术支撑手段，研发异常号码和高危基站等数据监测模型，同步推出“联通来电管家”服务，健全谢绝来电功能，提升骚扰电话精准治理能力。10月份以来，骚扰电话日均举报件较中央巡视前下降33%。通过事前技术防范、事中常态检测、事后督促整改，加强对虚拟运营商的管控力度，集中整改期间暂停了19家虚拟运营商的码号分配。