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中国电信：落实新老用户同权，月拦截垃圾短信上亿条

2020/3/23 20:26:36来源：新浪科技作者：张俊责编：孤城评论：

3月23日晚间消息，2019年3月28日至6月15日，中央第六巡视组对中国电信党组开展了常规巡视。近日，中国电信党组公布了巡视整改进展情况，其中涉及了套餐选择、骚扰电话和垃圾短信等多个与消费者密切相关的问题。

整改“套餐复杂、用户难选择”问题。持续清理低效销售品，大幅压降在售公众套餐数量。截至2019年12月31日，在售公众套餐较2018年底减少60%。

整改“新老用户不同权、虚假宣传不限流量”问题。明确门店分类办理权限，1-3级厅实现同店同权，全面落实新老用户不同权、不限量宣传“五不准”要求。开展全集团渠道巡检，巡检的219个门店中，214个门店未出现新老不同权、虚假宣传不限量问题，5个问题门店已整改到位。

整改骚扰电话问题。进一步强化全国纵横一体的防治工作体系，对持续效果不明显或反弹的单位约谈督办，持续做好语音中继、呼叫中心业务管控，及时关停违规码号、中继线等。完成“谢绝来电”平台建设和推广试点，为客户提供骚扰电话拦截定制服务。

整改垃圾短信问题。持续强化端口集中审批报备，严格执行违规立即关停，不断提升垃圾短信拦截管控效率。实施黑名单全国共享，按天优化关键词拦截，全集团月拦截垃圾短信上亿条。

整改面向客户的自营App获取权限不规范问题。建立面向客户的增量自营App评估报备机制，组织开展相关培训。通过新一轮自查全覆盖和100款App抽查，重点整改13类问题，进一步提升合规水平。

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关键词：中国电信

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