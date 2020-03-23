哔哩哔哩BDF2020主题曲《彩虹节拍》正式加入育碧《舞力全开》

IT之家3月23日消息 据哔哩哔哩官网，BDF2020主题曲《彩虹节拍》正式加入育碧《舞力全开》。

此前育碧宣布与将哔哩哔哩合作，为旗下热门游戏《舞力全开》国行版打造全新歌曲《彩虹节拍》。本作的国行版计划于2020年下半年发售并登陆PS4、Xbox One与Switch国行主机。

《彩虹节拍》改编自“Bilibili Dancing Festival 2020”（简称：BDF 2020）同名主题曲。

官方宣传片：

幕后花絮：

由育碧上海工作室打造的《彩虹节拍》将拥有全新设计的编舞和“中国风”的舞台。通过融入 “弹幕”、“小电视”等哔哩哔哩的标志性元素，《彩虹节拍》将为中国玩家带来“喜闻乐见”的全新感受。在充满活力的旋律中，玩家将与哔哩哔哩站娘“22 娘”和“33 娘”一起舞力全开。

IT之家获悉，《舞力全开》是全球排名第一、最畅销的主机音乐类游戏，今年下半年，《舞力全开》将正式登陆中国。

Bilibili Dancing Festival（BDF）为哔哩哔哩舞蹈区的大型年度活动，是一个提倡开心舞蹈、以舞会友的宅舞类活动品牌，从2015年起目前已成功举办5届。

《舞力全开》国行版计划于 2020 年下半年发售并登陆PS4、Xbox One以及Switch国行主机。