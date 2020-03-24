内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

3599元起，realme真我X50 Pro再次开售：骁龙865/65W快充/90Hz屏幕

2020/3/24 10:05:52来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家3月24日消息 今日上午10:00，realme 真我X50 Pro在realme官网、京东、天猫、苏宁易购和分期乐五个平台同步开始第二轮销售，售价3599元起 。

凭借高通骁龙865处理器、65W SuperDart超级闪充、90Hz Super AMOLED屏幕、6400万鹰眼变焦四摄和双立体声扬声器等配置，realme真我X50 Pro在天猫与京东等平台也收获了诸多好评。

image.png

image.png

realme真我X50 Pro国行8GB+128GB售价3599元，8GB+256GB售价3899元，12GB+256GB售价4199元。

IT之家了解到，realme真我X50 Pro搭载高通骁龙865处理器，采用6.44英寸三星90Hz Super AMOLED屏幕，屏幕采样率达180Hz，支持屏下指纹。

相机方面，realme真我X50 Pro前置3200万像素索尼IMX616与800万像素超广角摄像头；后置四摄组合，分别为F / 1.8的6400万像素三星ISOCELL GW1传感器、800万像素F / 2.3的超广角摄像头、F / 2.5的1200万像素2倍光变长焦镜头与用于人像模式的深度传感器。

realme真我X50 Pro内置4200mAh电池，支持65W快充，搭载全新realme UI，支持Wi-Fi 6、NFC与Dolby杜比全景声，配备双扬声器。

京东realme 真我X50 Pro 5G 8+1283599元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：realme

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    