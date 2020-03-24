3599元起，realme真我X50 Pro再次开售：骁龙865/65W快充/90Hz屏幕

IT之家3月24日消息 今日上午10:00，realme 真我X50 Pro在realme官网、京东、天猫、苏宁易购和分期乐五个平台同步开始第二轮销售，售价3599元起 。

凭借高通骁龙865处理器、65W SuperDart超级闪充、90Hz Super AMOLED屏幕、6400万鹰眼变焦四摄和双立体声扬声器等配置，realme真我X50 Pro在天猫与京东等平台也收获了诸多好评。

realme真我X50 Pro国行8GB+128GB售价3599元，8GB+256GB售价3899元，12GB+256GB售价4199元。

IT之家了解到，realme真我X50 Pro搭载高通骁龙865处理器，采用6.44英寸三星90Hz Super AMOLED屏幕，屏幕采样率达180Hz，支持屏下指纹。

相机方面，realme真我X50 Pro前置3200万像素索尼IMX616与800万像素超广角摄像头；后置四摄组合，分别为F / 1.8的6400万像素三星ISOCELL GW1传感器、800万像素F / 2.3的超广角摄像头、F / 2.5的1200万像素2倍光变长焦镜头与用于人像模式的深度传感器。

realme真我X50 Pro内置4200mAh电池，支持65W快充，搭载全新realme UI，支持Wi-Fi 6、NFC与Dolby杜比全景声，配备双扬声器。