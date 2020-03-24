美国硅谷自己给民众发补贴：低收入家庭每月至多 4000 美元

联邦政府的钱迟迟没有下文，硅谷决定自己筹钱给民众发补贴。圣克拉拉郡和圣何塞市今天宣布创建一个1100万美元的救助资金，给因为新冠疫情陷入财务困难的本地民众提供生活补贴。

新冠疫情已经在美国大规模爆发，约翰霍普金斯大学的数据显示，截止本文发稿，美国确诊人数已经超过了4.4万人，而加州确诊则接近2200人，硅谷三郡总计超过了600人。常规意义上的硅谷包括了圣克拉拉郡、圣马特奥郡和旧金山。圣何塞市属于圣克拉拉郡，是硅谷最大的城市。

在严重的疫情压力下，硅谷已经在上周宣布居家避难，成为全美最早采取停摆措施的地区。除了药店超市银行加油站，其他商店都必须关闭，餐厅只能接受外卖；而居民除了买药买菜锻炼遛狗，都必须呆在家中。虽然这是防控疫情最有效的手段，但也不可避免会给本地经济带来沉重打击。

毫无疑问，零售、餐饮、酒店、会展等行业会出现第一波失业大潮。加州州长纽森上周透露，加州失业保险申请人数已经翻了一倍，预计未来会有28万人失业，年底失业率会从目前的3.1%飙升到6.3%。没有了收入，但生活还要继续，房租水电吃饭的账单还要支付。

美国联邦政府已经宣布会分两次给每名美国纳税人发放总额2000美元的生活补助，具体发放额度和发放时间还有待拟订。但民主党和共和党却因为具体的经济刺激方案细节而争执不下，导致目前救助法案陷入停滞状态。

上周硅谷宣布居家避难令之后，圣何塞市长里卡多就开始频繁拜访硅谷科技巨头，希望他们伸出援手帮助因为失业陷入困境的本地民众，尤其是低收入家庭。在他的奔走下，多家科技巨头和风投基金已经累计承诺捐款725万美元，包括思科、博通、Facebook、西部数据、惠普企业、Zoom、Adobe和银湖资本（Silver Lake）等；此外，圣克拉拉郡和圣何塞市将各自筹集200万美元。

思科CEO罗宾斯（Chuck Robbins）在网络媒体发布会上表示，“我们需要帮助那些最脆弱的民众，联邦政府在商议他们的救助方案，但我们也应该伸出援手，让这些民众免受痛苦”。思科为这个救助基金提供了200万美元。此外，思科还宣布在全球捐出2.25亿美元用于新冠肺炎疫情救助。西部数据捐出了150万美元，Adobe捐出了100万美元，Zoom和博通各自捐出了50万美元。

硅谷是美国最为富裕的地区，圣克拉拉郡的平均家庭年收入为10.39万美元。申请这一补助的条件是家庭年收入低于8万美元，又因为疫情而失去工作，每个家庭每月最多可以获得4000美元的补助。不过，在疫情爆发之前，圣克拉拉郡也有14万个家庭生活在贫困线下。为了保证贫困家庭不因失业而失去住所，圣何塞政府下令4月17日之前房主不得驱逐房客。

除了提供现金补助，圣何塞市长里卡多上周还和其他市长共同组建一个“硅谷要雄起”（SiliconValleyStrong）的倡议，呼吁各界捐款捐物，帮助在此次疫情中遭遇生活困难的民众以及老人、残疾人和孩子。其中，Facebook宣布向硅谷十多个老年中心和学校捐助价值65万美元的食物。