警告：安卓手机使用谷歌 Messages 会丢失短信

IT之家3月24日消息 Google Messages应用已成为全球许多用户的首选短信应用，但似乎有些用户报告了一个相当严重的错误Bug：短信内容没了。

据外媒Android Authority报道，Google消息支持论坛上的用户已经注意到，他们的短信正在消失，且没有任何解释。该话题可以追溯到2019年1月，但用户直到本月才发布投诉。

用户报告称看到错误的短信，来自某些联系人的消息被错误地标记为来自另一个联系人，并且应用程序在丢失所有短信之前崩溃了。

建议的解决方案包括恢复出厂设置和恢复数据，切换到其他短信应用程序，通过Play商店卸载Messages（因此恢复为预安装版本）以及清除应用程序缓存/存储。但是每个解决方案是否成功不能保证。

值得IT之家网友注意的是，尽管Moto G7系列似乎报告了很多问题，但问题不仅限于特定的手机。受Google Messages错误影响的其他设备包括HTC One，华为P20系列，LG G8s，Moto G5 Plus，Pixel XL，Pixel 2和Pixel 3。

此前一些Pixel 3用户曾在2018年遇到过Google Messages短信消失问题。