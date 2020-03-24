我国成功发射遥感三十号06组卫星：用于电磁环境探测及试验

IT之家3月24日消息 据中国航天科技集团消息，今天11时43分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，以“一箭三星”的方式成功将遥感三十号06组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。

IT之家了解到，遥感三十号06组卫星采用多星组网模式，主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。

执行本次发射任务的是长征二号丙运载火箭。本次发射是今年该型号火箭执行的第一次宇航发射任务，这也是长征系列运载火箭的第329次航天飞行。