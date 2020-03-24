中国 5G 套餐用户超 2600 万，但大量用户并未用上 5G 手机

3月24日下午消息，随着运营商陆续公布在5G方面的进展，截止今年2月，中国5G套餐用户（中国移动+中国电信）目前数量已达到2613万。不过中国联通并未在2019年年报和2月运营数据中公布5G套餐用户。

根据三大运营商发布的2019年年报，在5G基站建设方面，2019年中国移动建设开通5G基站超5万个，在50个城市提供5G商用服务；

截至2019年底，中国电信投资93亿元，建成了5G基站4万站，并共享中国联通5G基站超过2万站，在用5G基站总规模超过6万站，已覆盖超过50个商用城市的重点区域；

中国联通2019年资本开支564亿元，其中5G资本开支为79亿元，可用5G基站>6万站，覆盖50个城市，其中中国联通建设>4万站。2020年中国联通资本开支预计700亿元，其中5G资本开支预计350亿元，与中国电信力争三季度完成新增共建共享5G基站25万站，覆盖全国所有地市。并启动5G网络向SA演进升级，年中商用。

在5G套餐用户方面，截至2020年2月底，中国移动5G套餐客户已达到1540万户；截至2020年2月底，中国电信5G套餐用户规模已达1073万户；而中国联通并未在2019年年报和2月运营数据中公布5G套餐用户。

目前中国移动+中国电信的5G套餐用户总数已达到2613万。

不过根据信通院公布的国内的手机出货量数据，2019年5G手机出货1376.9万部，2020年1-2月5G手机出货784.5万部。也即是截止今年2月，国内5G手机出货量累计为2161.4万部。

即使不算上中国联通未公布的5G套餐用户数量，中国移动+中国电信的5G套餐用户总数也超过中国5G手机累计出货量近500万。除去一部分5G手机用户拥有两张5G手机卡之外，这意味着有大量用户办理了5G套餐，但并未购买5G手机和使用5G上网。