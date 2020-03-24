沃尔沃Polestar 2本周开始量产，直接对标特斯拉Model 3

3月24日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，沃尔沃的电动汽车部门Polestar表示，尽管新型冠状病毒大肆蔓延，但该公司将从本周开始在其位于浙江省台州市的路桥工厂量产其纯电动汽车Polestar 2。

虽然Polestar 2的生产工作正在进行中，但欧洲和美国的许多电动汽车和其他汽车工厂被关闭，以防止新型冠状病毒的传播。

去年2月底，Polestar在线上推出Polestar 2，这款车是沃尔沃承诺推出的五款纯电动汽车中的首款电动汽车。Polestar 2是基于CMA平台打造的，将配备一个78千瓦时的电池组，支持150kW快速充电，续航里程约为275英里（约合443公里）。

此外，这款车还配备一套先进的Pilot Asist驾驶辅助系统，包括自适应巡航、盲点监测、转向辅助、车道保持、带有刹车支持的交叉交通警报和后方碰撞预警等功能，有助于确保安全驾驶。

Polestar 2的首发版售价为5.99万欧元（合6.82万美元），之后这款车的价格将接近4.5万美元。它的直接竞争对手是特斯拉旗下面向大众市场的Model 3。

此前，Polestar曾证实，Polestar 2将于2020年在中国投产，面向全球销售。去年12月，沃尔沃表示，Polestar 2已经在中国开始试生产，预计2020年交付。

此前，Polestar的首席执行官（CEO）托马斯·英根拉斯（Thomas Ingenlath）曾表示，他希望自2020上半年开始交付这款新车后，用2至3年时间使销售量突破5万辆。该公司准备多少产能要取决于市场状况。

到2020年底，Polestar品牌将在全球开设50至60家零售店，其中20家在中国，25家在欧洲，15家在北美。美洲的第一家Polestar零售店将位于蒙特利尔。