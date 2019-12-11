沃尔沃宣布启动Polestar 2电动汽车试生产，预计2020年交付

12月11日消息，据国外媒体报道，沃尔沃表示，其纯电动汽车Polestar 2已经在中国开始试生产，预计2020年交付。

今年2月底，沃尔沃汽车的高性能豪车品牌Polestar在线上推出纯电动汽车Polestar 2，这款车是沃尔沃承诺推出的五款纯电动汽车中的首款电动汽车。

Polestar 2是基于CMA平台打造的，将配备一个78千瓦时的电池组，支持150kW快速充电，续航里程约为275英里（约合443公里），与特斯拉旗下面向大众市场的Model 3相近。

此外，这款车还配备一套先进的Pilot Asist驾驶辅助系统，包括自适应巡航、盲点监测、转向辅助、车道保持、带有刹车支持的交叉交通警报和后方碰撞预警等功能，有助于确保安全驾驶。

这款车的首发版售价为5.99万欧元（约合46.76万元）。在那之后，这款车的起价将更合理，为3.99万欧元（约合31.15万元）。

Polestar曾证实，Polestar 2将于2020年在中国投产，面向全球销售。最初，这款车将在中国、美国、加拿大以及6个欧洲首发市场接受线上下单。

此前，Polestar首席执行官（CEO）托马斯·英根拉斯（Thomas Ingenlath）曾表示，他希望自2020上半年开始交付新车后，用2至3年时间使销售量突破50000辆。但他也表示该公司准备多少产能要取决于市场状况。

早在2017年10月份的时候，Polestar曾推出Polestar 1。这款车是一款混合动力车，单靠电力可行驶150公里。目前，这款车正在该公司的成都工厂的生产线上生产，该厂于2019年8月投产。