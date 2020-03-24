2019全国充电基础设施增量为41.1万台，同比增加18.1%

3月24日晚间消息，根据中国充电联盟数据，2019年全国充电基础设施增量为41.1万台，同比增加18.1%，新增新能源汽车与充电桩车桩比达到2.9:1。

据不完全统计数据，截止2019年12月我国充电桩保有量达到121.9万台，其中公共充电桩51.6万台，私人充电桩70.3万台，车桩比约为3.4:1，远低于《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》规划的1:1的指标。

天眼查专业版数据显示，我国目前经营范围含“充电桩、新能源智能充电、电动汽车充电”的企业（以下简称“充电桩企业”）将近8.2万家。充电桩企业自2012年起保持稳定增长，2018增速到达高峰，为51.56%，2019年增速下降至36.82%，但是全年新增充电桩企业超过2.1万家，为历史新增最多。

具体来看，天眼查专业版数据显示，将近82%的充电桩企业成立于5年之内，但是已经有6,708家企业相继注销或者吊销（占比约8%）。从地域分布来看，我国充电桩企业与新能源汽车企业一样，较多集中在广东、山东和江苏这三个省份。根据中国充电联盟数据统计，广东、江苏和山东的公共充电桩保有量分布位居全国第一、第二和第五位。

值得注意的是，大多充电桩企业实力雄厚，超过40%的企业注册资本在1000万以上。从企业性质来看，有限责任公司占比约93%，有港澳台或外商参与投资的企业约有2千家，比如比亚迪汽车工业有限公司。

截至目前，充电桩企业融资事件累计约有460次，轮次较多集中在天使轮和A轮，约占融资总次数的30%。从2014年开始，充电桩企业获融资频率显著提高，2017年的融资次数为历年最高，单年产生融资达95次，2020年至今已有7次融资事件发生，如深圳市车电网络有限公司（车电网）。

从知识产权方面来看，我国有约3,700家充电桩企业拥有专利数据，累计申请专利数量超过10万条，其中跟“充电桩”相关的有4千多条，占比约4%。