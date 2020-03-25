苹果发布iOS/iPadOS 13.4正式版更新

IT之家3月25日消息 今日凌晨苹果正式推送iOS/iPadOS 13.4正式版系统，在此次更新中苹果主要推出了新的拟我表情贴纸和从“文件” App 共享 iCloud 云盘文件夹的功能，同时iPad更新后支持搭配使用鼠标和触控板了。

IT之家了解到，此次更新文件包大小为980.7MB（iPhone端）/890.4MB（iPad端），除了新增了拟我表情贴纸和一些功能外还修复了诸多的Bug，更新日志如下：

拟我表情



• 新增九款拟我表情贴纸，包括爱心环绕的微笑脸、双手合十和派对脸

文件

• 从“文件” App 共享 iCloud 云盘文件夹

• 提供访问权限控制，仅允许明确受邀的用户访问或者任何拥有文件夹链接的用户均可访问

• 允许选取可更改和上传文件的用户以及只能查看和下载文件的用户

邮件

• 始终在对话视图中显示用于删除、移动、回复或编写邮件的控制

• 配置 S/MIME 后加密电子邮件的回复会自动加密

App Store 中的 Apple Arcade

• 支持“通用购买”，单次购买即可在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 上使用参与活动的 App

• 在 Arcade 标签页中显示最近玩过的 Arcade 游戏，方便您在 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 和 Apple TV 上继续玩

• “查看所有游戏”新增列表视图

CarPlay 车载

• CarPlay 车载仪表盘支持第三方导航 App

• CarPlay 车载仪表盘上会显示通话中的信息

增强现实

• “AR 快速查看”支持播放 USDZ 文件中的音频

键盘

• “输入预测”键入支持阿拉伯文

本更新还包括错误修复和其他改进：

• 在配备全面屏的 iPhone 机型上新增了 VPN 断开连接时显示的状态栏指示器

• 修复了“相机”开启后取景框可能显示为黑屏的问题

• 解决了“照片”可能显示为使用过多储存空间的问题

• 解决了 iMessage 信息停用时可能无法将“照片”中的图像共享到“信息”的问题

• 修复了“邮件”中邮件可能乱序显示的问题

• 解决了“邮件”中对话列表可能显示空行的问题

• 解决了轻点“快速查看”中的“共享”按钮时“邮件”可能崩溃的问题

• 修复了“设置”中蜂窝数据可能错误显示为关闭的问题

• 解决了“深色”模式和“智能反转”同时启用后 Safari 浏览器中的网页可能不会反转的问题

• 解决了“深色”模式启用后拷贝的网页内容文本在粘贴时可能不可见的问题

• 修复了 CAPTCHA 拼贴在 Safari 浏览器中可能无法正确显示的问题

• 解决了将逾期的重复提醒事项标记为完成前，“提醒事项”可能不发送新通知的问题

• 解决了“提醒事项”可能针对已完成的提醒事项发送通知的问题

• 修复了未登录时 iCloud 云盘在 Pages 文稿、Numbers 表格和 Keynote 讲演中仍显示为可用的问题

• 解决了 Apple Music 中的音乐视频可能不以高品质进行流播放的问题

• 解决了部分车辆上 CarPlay 车载可能断开连接的问题

• 修复了 CarPlay 车载“地图”中显示的内容可能从当前区域短暂偏移的问题

• 解决了轻点安保摄像头的活动通知时“家庭” App 可能打开另一段录像的问题

• 解决了轻点截屏的“共享”菜单时快捷指令可能不显示的问题

• 改进了缅甸文键盘，现可从数字和符号中访问标点符号