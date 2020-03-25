沈义人：OPPO Reno Ace2四月发布，重量对小拇指非常友好

IT之家3月25日消息 今日上午，OPPO副总裁沈义人在微博透露，OPPO Reno Ace2将于4月发布，且“新机重量对小拇指非常友好”。

这也证实了OPPO Reno Ace2即将发布，并采用轻薄机身设计。此前有爆料称，OPPO Reno Ace2整机重量控制在190g左右。（具体参考IT之家文章《OPPO Reno Ace2再曝光：整机重量约190g》）。

重量控制在190g左右的同时，OPPO Reno Ace应当会采用新的机身材质，并舍弃无线充电方案。而沈义人提出的“新机重量对小拇指非常友好”，应是出于对游戏人群的考虑。游戏用户长时间握持对小拇指的压力非常大，经常会将小手指卡出凹槽，轻薄的机身可以带来较好的体验。

▲ 此前曝光的OPPO Reno Ace2真机照

考虑到去年10月发布的OPPO Reno Ace搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用90Hz电竞屏，OPPO Reno Ace2预计仍将延续性能旗舰定位，采用“奥利奥”设计，搭载IMX586摄像头，支持90Hz高刷新率，大概率采用骁龙865处理器。

目前，我们尚不清楚OPPO Reno Ace2的更多信息，IT之家也会持续关注。

