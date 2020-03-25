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【IT之家开箱】联想小新Pro 13 2020图赏：13.3英寸2.5K屏，升级MX 350独显

2020/3/25 10:34:30来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家3月25日消息 联想小新Pro 13 2020款昨天正式开卖，搭载了十代酷睿i5，升级了MX 350独显。现在，IT之家已经拿到了这款笔记本，跟随摄影师的镜头一起来看一下小新Pro 13 2020的细节吧。

小新Pro 13 采用了全金属机身，摸起来有一些磨砂感。

小新Pro 13 采用了镜面屏，屏幕分辨率达到了2560×1600，四边的边框都很窄。

配置方面，联想小新Pro 13 2020款采用了十代酷睿i5处理器+MX 350独显，笔记本左下角也贴上了银底黑字的贴纸。

就设计而言，联想小新Pro 13 2020款机身轻薄、紧凑，用料比较扎实。机身左侧是两个USB-C接口，可用来充电、传输数据和视频传输；机身右侧是一个USB-A接口和耳麦接口以及电源按钮，相对于轻薄本来说接口比较齐全。

联想小新Pro 13 2020的喇叭位于D面的弧边上，两排散热孔也也给这款“小钢炮”提供了不错的进风能力。

联想小新Pro 13 2020键盘键帽大小适中，支持键盘背光，可进行两档亮度调节。

联想小新Pro 13 2020 采用了13.3英寸 16:10的屏幕，100% sRGB色域和300nit亮度，观感不错。

IT之家联想小新Pro 13 2020的体验文章也将近期发布，敬请关注。

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关键词：联想小新

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