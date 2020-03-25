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高通公布首批可OTA更新GPU驱动手机：谷歌Pixel 4/三星S10在列

2020/3/25 10:54:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月25日消息 谷歌今天宣布了一系列面向游戏开发者的新工具：Google Play Asset Delivery、Android性能调节器，Android GPU检查器和Cloud Firestore等，Google的合作伙伴高通公司详细介绍了其最新骁龙芯片组的GPU可更新驱动程序。

Android每月拥有超过25亿的活跃设备，谷歌表示，这些新工具和服务旨在帮助开发人员“扩大游戏范围并管理Android生态系统的碎片化”。但是有一个陷阱。

其中，Android GPU检查器可查看有关游戏渲染阶段和GPU计数器的详细信息。图形工程师根据其提供的信息可以优化游戏，以获得更好的帧频和更长的电池续航。Android GPU检查器是与高通公司合作开发的，属于Snapdragon Elite Gaming experiences项目。游戏开发人员将能够提出Adreno Graphics Development Driver的增强建议，该驱动程序将在Google Play上提供。这样，就可以像应用程序一样更新Adreno GPU驱动程序。

去年高通发布骁龙865与骁龙765处理器时，曾公布过一个新特性——GPU驱动可单独在Google Play更新。IT之家了解到，高通现在公布了首批可更新GPU驱动程序的手机，有四款：Pixel 4，Pixel 4 XL，Galaxy Note 10和Galaxy S10。高通公司称，谷歌在Pixel 4 XL上使用了Android GPU检查器，为一个游戏合作伙伴使用该工具发现了优化机会，为游戏节省了40%的GPU使用率，从而转化为更快的帧频和更长的电池续航。

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关键词：高通

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