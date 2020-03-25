英国监管机构：疫情期间在家尽量少用微波炉，会影响Wi-Fi信号

IT之家3月25日消息 受新冠病毒疫情影响，办公室、工厂和学校纷纷关闭，全世界各地的人都在家办公、学习以及娱乐，这也给宽带提供商带来了压力，例如英国电信的Openreach报告称互联网使用量激增了20%，Youtube、Netflix也纷纷宣布降低视频的默认质量以减缓网络压力。

为了让大家能够拥有更顺畅的网络，英国监管机构Ofcom发布的一篇文章，提及了在疫情期间保持网络顺畅的一些技巧。

Ofcom在文章中提到，微波炉也会干扰到WiFi信号，因此，在进行视频通话，观看高清视频或在网上做一些重要的事情时，请不要使用微波炉，其它影响WiFi信号的设备还包括：无绳电话，婴儿监视器，卤素灯，调光器开关，立体声和计算机扬声器，电视和监视器。

Ofcom还建议尽量坚持使用有线网络，将路由器放置在桌子上而不是地板上。

IT之家查阅相关资料了解到，国际上规定用于加热和干燥的微波频率有4段，家用微波炉的频段以2.4GHz～2.5GHz居多，而这一频率恰好和IEEE802.11b/g的工作频率2.4GHz相同，而家用微波炉的功率则远远大于WLAN产品的功率，即使屏蔽得再好，对WLAN的影响也是巨大的，不过现在很多高端路由器都支持双频WiFi（2.4GHz和5GHz），因此对5GHz的WiFi影响不大。