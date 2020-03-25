2020年台北电玩展正式宣布停办

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IT之家3月25日消息 台北电玩展主办方今日发布公告，称受新型冠状病毒疫情影响，决定停办2020年度活动。
2020年台北电玩展原定于2月举办，后延期至6月，今日官方宣告本年年停办。官方在公告中称，受疫情影响，考虑到来场者健康安全等因素，主办单位与多数厂商取得共识后，决定停办本年度活动。
IT之家了解到，主办方将退还参展单位已缴纳的全额展位费或可选择递延费用至2021年度；已预购门票的玩家，即日起至2020年5月31日前，可依各购票系统退票办法办理全额退票。
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